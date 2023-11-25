السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سويلم: تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة وتعزيز وظيفة الحجز الإدارى

وزير الرى
وزير الرى

عقد الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إجتماعًا مع مندوبى الحجز الإدارى بجهات الوزارة المختلفة.

وتم خلال الاجتماع إستعراض نسب تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب، وإستعراض التحديات التي تواجه مندوبى الحجز الإدارى خلال أعمال التحصيل، ومقترحات تذليل هذه التحديات.

تحصيل المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات لزيادة موارد الوزارة

 

وقد أشار الدكتور وزير الموارد المائية والرى، لوجود مستحقات للوزارة لدى العديد من الجهات، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات لزيادة موارد الوزارة والتي يتم الإستفادة منها في صرف حوافز للمتميزين من العاملين بالوزارة، كما أكد الدكتور سويلم،على توفير التحفيز المادى المناسب للمتميزين من مندوبى الحجز الإدارى.

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وجه الدكتور وزير الرى، بتفعيل وحدة تحصيل مستحقات الوزارة، وتعزيز وظيفة الحجز الإدارى من خلال التدريب التحويلى، وولتفعيل عملية تحصيل مستحقات الوزارة.. 

وأكد الدكتور وزير الموارد المائية والرى، على دورية عقد هذا الاجتماع بشكل شهري مع مندوبى الحجز الإدارى لمناقشة أي معوقات تواجه منظومة العمل وإجراءات تحصيل المستحقات.

جاء ذلك فى أعقاب مشاركة الدكتور هاني سويلم في إجتماعات الدورة الخامسة عشر لـ "المجلس الوزاري العربي للمياه" والتي عُقدت اليوم الأربعاء الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ لمناقشة إجراءات تنفيذ الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، وكذلك متابعة خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فيما يخص قطاع المياه بالمنطقة العربية، وتعزيز ودعم التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة.

حيث أكد وزير الرى، أن هناك العديد من العوامل والتحديات في العقود الأخيرة أدت لتفاقم الضغوط على موارد المياه العذبة بما في ذلك النمو السكاني والهجرة وأنماط الاستهلاك المتغيرة والنزاعات الإقليمية وتغير المناخ ونظم الإدارة.

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