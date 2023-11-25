السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مستشار سابق لزيلينسكى: انتصار قوات كييف على أرض المعركة أمر مستحيل

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قال المستشار السابق لمكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن تحقيق القوات الأوكرانية فوزا على أرض المعركة أمر مستحيل خاصة وأن الغرب غير قادر على تزويدها بالأسلحة لمواجهة روسيا.

وعزا المستشار السابق ألِكسي أريستوفيتش، في مقابلة صحفية، استحالة فوز القوات الأوكرانية إلى حقيقة أن الغرب لا يوفر الأسلحة بالحجم المطلوب، وإذا فعل ذلك، فسوف يستغرق الأمر من 6 إلى 9 أشهر لتدريب الجنود على استخدامها.

كما انتقد أريستوفيتش إدارة زيلينسكي وقال إن من غير الممكن تجنيد عدد كاف من المقاتلين المتحمسين، خاصة باستخدام النهج الحالي للتعبئة وتدريبهم بشكل صحيح في ظل "المستوى السيئ للغاية للإدارة".

وأضاف أنه خلال هذا الوقت ستقوم روسيا ببناء المزيد من خطوط الدفاع، مؤكدا أن تحقيق القوات الأوكرانية نتائج على أرض المعركة لن يكون ممكنا حتى لو تسلمت كييف مقاتلات "إف-16" وصواريخ " ATACMS"، فإن ذلك لن يساعد في اختراق خطوط الدفاع الروسية.

كذلك أكد أريستوفيتش أن من غير الممكن أن يزود الغرب أوكرانيا بالأسلحة بكميات كافية، مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي ببساطة لا يمتلكها بهذه الكميات".

وأضاف أن "هزيمة روسيا في ساحة المعركة تعتبر خيارا خطيرا في إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن ... إنهم لا يريدون القيام بذلك".

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