السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استطلاعات الرأى: زعيم المعارضة فى كندا فى طريقه لخلافة ترودو فى الحكم

زعيم حزب المحافظين
زعيم حزب المحافظين اليمينى فى كندا بيير بوليفر

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن زعيم حزب المحافظين اليمينى المعارض فى كندا، بيير بوليفر، يمكن أن يصبح رئيس وزراء البلاد القادم، بعد التقدم الكبير الذي يحققه فى الاستطلاعات على حساب رئيس الوزراء وزعيم الحزب الليبرالى، جستن ترودو.

وتشير استطلاعات الرأي أيضًا إلى أن بويليفر ومحافظيه قد يشكلون حكومة أغلبية، مما قد يغير كندا بطرق كبيرة ليسير بذلك في نفس النهج اليميني السائد في الغرب حاليا، ومع ذلك، لا يُعرف سوى القليل عن خطط بويليفر بخلاف إلغاء ضريبة الكربون الفيدرالية، ولكن ملف الهجرة قد يتصدر أولوياته كما هو الحال مع جميع حكومات المحافظين.

وفي الانتخابات الفيدرالية لعام 2021، فاز الليبراليون بحكومة أقلية بـ 160 مقعدًا، بينما شكل المحافظون المعارضة بـ 119 مقعدًا.

وحصل حزب الكتلة الكيبيكية على 32 مقعدًا، بينما حصل الحزب الديمقراطي الجديد على 25 مقعدًا، وحصل حزب الخضر على مقعدين. 

ويستمر الحزب الليبرالي برئاسة ترودو في الحكم بفضل دعم الحزب الديموقراطي الجديد، الأمر الذي قد ينهار في أي وقت إذا حدث خلاف بين الطرفين إزاء أي مشروع قانون رفض الحزب الديموقراطى دعمه.

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