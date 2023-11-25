يحيي راشد لـ "الشاهد": مسار العائلة المقدسة سيجذب لمصر 30 مليون سائح

أكد يحيي راشد وزير السياحة الأسبق، أن مشروع مسار العائلة المقدسة العالمي سيجذب وحده أكثر من مليون سائح إلي مصر.

وقال وزير السياحة الأسبق، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن فكرة المشروع تبلورت بعد زيارة البابا فرانسيس إلي مصر، خاصة بعد كلمته التي قال فيها "ندعو العالم إلى الحج في مصر"، وبدأنا نجهز للمشروع ونفكر في آليات تنفيذه".

وأضاف:" بدأنا نجهز لزيارة إلي الفاتيكان ونأخذ مواعيد هنقدر نروح امتي ونقابل مين؟، والبابا استقبلنا استقبال حافل جدًا وكانت بيتكلم على مصر بكل شغف وحب".

وواصل:" قولت للرئيس السيسي في آخر زيارة ليا، هذا المشروع ممكن يجيب لنا 30 مليون سائح، ولكنه يحتاج تجهيزات كثيرة لانه هيكون مشروع دولي ومحط أنظار العالم وبالتالي نحتاج أن نوفر كل ما يلزم السائح.

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.