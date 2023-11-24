الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أمين حركة المبادرة الفلسطينية: نأمل أن تكون الهدنة بداية انتهاء الألم الفلسطينى

الدكتور مصطفى البرغوثي
الدكتور مصطفى البرغوثي

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين حركة المبادرة الفلسطينية، إنه من المتوقع أن يصل عدد شهداء فلسطين إلى 22 ألف شهيد بعد استخراج المواطنين من تحت الأنقاض.

الإرادة الفلسطينية


وأكد الدكتور مصطفى البرغوثي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أنه بالرغم من حجم الدمار الذي مر به الشعب الفلسطيني إلا أن الإرادة الفلسطينية لم تهزم بعد.

وتابع: "ندعو إلى وقف إطلاق دائم للنيران الصهيونية وليس فقط وقت الهدنة، حيث تكبد الشعب الفلسطيني الكثير من الخسائر المادية والبشرية".

الأكاذيب الصهيونية 

واستطرد: "الأكاذيب الصهيونية أصبحت واضحة أمام العالم بصورة كبيرة، حيث كان يرفض الاحتلال التفاوض، كما أن نتنياهو قال إنه سيحصل على الأسرى قوة وعنوة من الفصائل الصهيونية ولكن على أرض الواقع لم يستطع نتنياهو الحصول على الأسرى الصهيونية إلا من خلال التفاوض".

المقاومة الفلسطينية القاهرة الإخبارية التفاوض مع نتنياهو صفقة تبادل الأسرى الحرب بغزة

الأكثر قراءة

"الصارخة فى وجه نتنياهو" ضمن المفرج عنهم فى صفقة التبادل (صورة)

ردا على تهديده.. حماس توجه رسائل نارية لـ"نتنياهو" (فيديو)

بايدن: أشكر الرئيس السيسى على الوصول لتنفيذ هدنة غزة

“الدستور” ينعى الزميل حسن المنياوى

متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

تحريات لكشف غموض مقتل الطفلة "ملك" بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء