أمين حركة المبادرة الفلسطينية: نأمل أن تكون الهدنة بداية انتهاء الألم الفلسطينى

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين حركة المبادرة الفلسطينية، إنه من المتوقع أن يصل عدد شهداء فلسطين إلى 22 ألف شهيد بعد استخراج المواطنين من تحت الأنقاض.

الإرادة الفلسطينية



وأكد الدكتور مصطفى البرغوثي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أنه بالرغم من حجم الدمار الذي مر به الشعب الفلسطيني إلا أن الإرادة الفلسطينية لم تهزم بعد.

وتابع: "ندعو إلى وقف إطلاق دائم للنيران الصهيونية وليس فقط وقت الهدنة، حيث تكبد الشعب الفلسطيني الكثير من الخسائر المادية والبشرية".

الأكاذيب الصهيونية

واستطرد: "الأكاذيب الصهيونية أصبحت واضحة أمام العالم بصورة كبيرة، حيث كان يرفض الاحتلال التفاوض، كما أن نتنياهو قال إنه سيحصل على الأسرى قوة وعنوة من الفصائل الصهيونية ولكن على أرض الواقع لم يستطع نتنياهو الحصول على الأسرى الصهيونية إلا من خلال التفاوض".