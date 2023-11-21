الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البرغوثى: تستر واشنطن وراء مواصلة الاحتلال جرائمه فى غزة

مصطفى البرغوثي
مصطفى البرغوثي

قال د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن قوات الاحتلال تهدف للتطهير العرقي في فلسطين بكل وحشية، لهذا يتم قصف النساء والأطفال وكبار السن في غزة بشكل عمدي، لذا يمكن القول إن الحرب ضد الشعب وليست ضد المقاومة كما يدّعي الاحتلال.

استهداف الاحتلال للمباني المدنية

أضاف البرغوثي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل استهدفت المستشفيات والمدارس دون وجه حق، حيث قام الاحتلال بقصف عدد كبير من المدارس في القطاع على قاطنيها من أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة أن المواطنين تركوا منازلهم للاحتماء في هذه المؤسسات المدنية، لكن كان للاحتلال رأي آخر في ذلك.

وتابع أن وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية أكدت مؤخرًا أن ما تقوله إسرائيل بشأن وجود أسلحة في مستشفى الشفاء أمر سخيف وليست له صلة بالواقع: "إسرائيل تسعى إلى تحقيق بعض الأهداف من الحرب الحالية، من بينها التطهير العرقي وترسيخ المبدأ الإسرائيلي، وتحقيق مفهوم الإبادة الجماعية من خلال قتل أكبر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينين".

المخططات الصهيونية الغاشمة

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية ما زالت مستمرة في تنفيذ مخططاتها الصهيونية المخالفة للقوانين والأعراف الدولية نتيجة التستر الأمريكي عليها.

مصطفى البرغوثي القاهرة الإخبارية منتصف النهار قصف الاحتلال مستمر أمين عام المبادرة الفلسطينية

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