نبيلة مكرم: ثوابت الدولة المصرية فيما يتعلق بأمنها القومي تاريخية

وجهت السفيرة، نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، الشكر للقائمين علي مؤتمر "صوت غزة من سيناء".

وقال خلال عقد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمر الحملة تحت شعار "صوت غزة من سيناء" بشمال سيناء، إن ثوابت الدولة المصرية فيما يتعلق بأمنها القومي تاريخية.

وأضافت أن القيادة السياسية تقوم بسياق إنساني أخلاقي في ملف القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني مع القضية الفلسطينية.

وأوضحت أن مظاهرات المصريين بالخارج ترد علي كل الأخبار المضللة بشأن معبر رفح، مشيرة إلى أن الطفل الفلسطيني أعطي نموذجًا عالمي في الصمود، مؤكدة أن هناك إشادات دولية بما قدمته مصر في القضية الفلسطينية.