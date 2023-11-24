الشيخ عبد الله جهامة: أبناء سيناء لم يدخروا أي جهد لتقديم العون للشعب الفلسطيني

قال الشيخ عبد الله جهامة مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أن أبناء سيناء لم يدخروا أي جهد لتقديم العون والمساعدة للأشقاء في دولة فلسطين الحبيبة.

وأضاف مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، خلال فاعلية صوت غزة من سيناء، والتي تنقلها قناة "الحياة" أن سيناء جزء من أرض مصر، مشيرًا أن أرض سيناء دارت عليها العديد من المؤامرات.

وأشار الشيخ عبد الله جهامة مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، إلى أن أبناء سيناء نادوا بضرورة تنمية وتعمير أرض سيناء حتى لا تكون هدفًا للأخرين.

وانطلقت، منذ قليل فعالية "صوت غزة من سيناء"، بمشاركة الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، التي رافقت قافلة المساعدات المتجهة لقطاع غزة، حيث تأتي الفعالية بالتزامن مع بدء سريان الهدنة الفلسطينية- الإسرائيلية، التي وقعت بفضل الضغوطات المصرية على كل الأطراف.