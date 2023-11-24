وكيل "صناعة النواب": الجهود الدبلوماسية المصرية انتهت إلى اتفاق الهدنة في غزة

قال النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي بذلت جهودا دبلوماسية واسعة، لوقف الحرب على غزة، وكان لها الفضل في اقرار الهدنة التي بدأ تفعيلها اليوم الجمعة، وبموجبها تم الافراج عن العشرات من الجانبين.



وأوضح وكيل "صناعة النواب" في تصريحات له، أن مصر تحركت على جميع الجبهات لـ وقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني والذي استمر لما يقترب من 50 يوما.

ونوه إلى أن مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" الذي حضره الرئيس السيسي، حمل رسائل واضحة، تؤكد موقف مصر الراسخ تجاه القضية، ورفضها التهجير القسري لسكان قطاع غزة.

في سياق متصل، أكد نائب الصعيد على التغطية الهائلة والاحترافية، التي قدمتها القاهرة الإخبارية للأحداث، قائلا: لفتت الانظار وأكدت قوة الإعلام المصري.

واختتم المهندس معتز محمد محمود، أن تفعيل الهدنة نجاح مصري كبير، للدولة المصرية وفرض سيطرتها وإرادتها وإنفاذ المساعدات الإغاثية العاجلة إلى فلسطين من خلال معبر رفع، وكذلك تفعيل هدنة إنسانية لمدة 4 ايام قابلة للتمديد، وإرغام إسرائيل على قبولها.