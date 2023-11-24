الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

زيادة الحركة الجوية والركابية القادمة إلى مطار مرسى علم خلال الآونة الأخيرة

مطار مرسى علم الدولي
مطار مرسى علم الدولي

تشهد صالات الوصول الدولية بمطار مرسى علم الدولي بمحافظة البحر الأحمر خلال الأونة الأخيرة، زيادة نسبية في الأعداد التشغليلية للرحلات الجوية الدولية السياحية المنتظمة أو غير المنتظمة " الشارتر"، رغم الظروف الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط جراء العداون الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الفلسطيني خلال 47 يومًا الماضية، صرحت بذلك مصادر مسئولة بشركة "إيماك" المالكة للمطار.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي قد تلقت خلال الأونة الأخيرة إخطارات من جانب شركات الطيران الأجنبية ووكلاء السياحة وشركات السياحة، ما يفيد بإنتظام الرحلات الجوية السياحية من مختلف الدول الأوروبية عبر العديد من شركات الطيران الخاصة والوطنية بتلك الدول، مشددًا على إلتزام سلطات المطار بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود السياحية المختلفة بمرحلتى السفر والوصول.

وأشارت المصادر، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة طفيفة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلفة الجنسيات وبالأخص الوفود القادمة من منطقة دول غرب أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا، حيث تشهد رحلات تلك الدول إمتلاء جميع المقاعد بالطائرات المتوسطة، بالإضافة إلى دول أخرى مثل صربيا وإيطاليا وبريطانيا والتي بدأت في تسيير رحلات جوية عبر إحدى شركات الطيران الإنجليزية الشهيرة "توي فلاى" مع بداية الشهر الجاري بين مطارى مرسى علم وجاتويك الدوليين بواقع رحلتين أسبوعيًا، عقب توق إسستغرق 4 سنوات متتالية جراء إنتشار وتفشي جائحة كورونا.

وأوضحت المصادر، أن إستمرار وزارتى السياحى والطيران المدني في وضع خطط إستراتيجية جديدة  نحو فتح أسواق أجنبية سياحية دولية جديدة، ستساهم بشكل كبير للغاية  في تنمية وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مناطق الجذب السياحى المصري خلال الفترة القريبة، في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي تتمع بها شبكة المطارات المصرية الرئيسية والإقليمية والسياحية، فضلًا عن حالة الإستقرار التي تشهدها جمهورية مصر العربية خلال الفترة الراهنة رغم الظروف الإقتصادية الصعبة التي تجتاح العالم.

وتابعت المصادر، أن مع بداية الفصل الشتوي لها العام شهدت المطارات السياحية المصرية بكافة المحافظات "الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء" زيادة ملحوظة في أعداد الرحلات الجوية الدولية السياحية المباشرة وغير المباشرة " الشارتر"والقادمة من مختلف الدول الأوروبية عبر العديد من شركات الطيران الأجنبية العالمية، لافتًا أنه مع قرب حلول إحتفالات العالم بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد الجديد،  سشتهد الحركة الجوية والركابية زيادة كبيرة للغاية، في ظل الإمكاينات الهائلة والتجهيزات الضخمة التي تتمتع بها شبكة المطارات المصرية الرئيسية والسياحية والإقليمية خلال الفترات الأخيرة.

الأكثر قراءة

"الصارخة فى وجه نتنياهو" ضمن المفرج عنهم فى صفقة التبادل (صورة)

بايدن: أشكر الرئيس السيسى على الوصول لتنفيذ هدنة غزة

جبهة جديدة.. كيف يؤثر دخول الحوثيين الحرب على مستقبل المنطقة؟

متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

إسماعيل هنية يكشف كواليس لقائه اللواء عباس كامل (فيديو)

«القاهرة الإخبارية» وجهة الإعلام الدولى لمتابعة تبادل المحتجزين فى غزة.. دقة وسرعة ومهنية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء