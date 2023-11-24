زيادة الحركة الجوية والركابية القادمة إلى مطار مرسى علم خلال الآونة الأخيرة

تشهد صالات الوصول الدولية بمطار مرسى علم الدولي بمحافظة البحر الأحمر خلال الأونة الأخيرة، زيادة نسبية في الأعداد التشغليلية للرحلات الجوية الدولية السياحية المنتظمة أو غير المنتظمة " الشارتر"، رغم الظروف الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط جراء العداون الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الفلسطيني خلال 47 يومًا الماضية، صرحت بذلك مصادر مسئولة بشركة "إيماك" المالكة للمطار.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي قد تلقت خلال الأونة الأخيرة إخطارات من جانب شركات الطيران الأجنبية ووكلاء السياحة وشركات السياحة، ما يفيد بإنتظام الرحلات الجوية السياحية من مختلف الدول الأوروبية عبر العديد من شركات الطيران الخاصة والوطنية بتلك الدول، مشددًا على إلتزام سلطات المطار بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود السياحية المختلفة بمرحلتى السفر والوصول.

وأشارت المصادر، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة طفيفة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلفة الجنسيات وبالأخص الوفود القادمة من منطقة دول غرب أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا، حيث تشهد رحلات تلك الدول إمتلاء جميع المقاعد بالطائرات المتوسطة، بالإضافة إلى دول أخرى مثل صربيا وإيطاليا وبريطانيا والتي بدأت في تسيير رحلات جوية عبر إحدى شركات الطيران الإنجليزية الشهيرة "توي فلاى" مع بداية الشهر الجاري بين مطارى مرسى علم وجاتويك الدوليين بواقع رحلتين أسبوعيًا، عقب توق إسستغرق 4 سنوات متتالية جراء إنتشار وتفشي جائحة كورونا.

وأوضحت المصادر، أن إستمرار وزارتى السياحى والطيران المدني في وضع خطط إستراتيجية جديدة نحو فتح أسواق أجنبية سياحية دولية جديدة، ستساهم بشكل كبير للغاية في تنمية وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مناطق الجذب السياحى المصري خلال الفترة القريبة، في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي تتمع بها شبكة المطارات المصرية الرئيسية والإقليمية والسياحية، فضلًا عن حالة الإستقرار التي تشهدها جمهورية مصر العربية خلال الفترة الراهنة رغم الظروف الإقتصادية الصعبة التي تجتاح العالم.

وتابعت المصادر، أن مع بداية الفصل الشتوي لها العام شهدت المطارات السياحية المصرية بكافة المحافظات "الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء" زيادة ملحوظة في أعداد الرحلات الجوية الدولية السياحية المباشرة وغير المباشرة " الشارتر"والقادمة من مختلف الدول الأوروبية عبر العديد من شركات الطيران الأجنبية العالمية، لافتًا أنه مع قرب حلول إحتفالات العالم بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد الجديد، سشتهد الحركة الجوية والركابية زيادة كبيرة للغاية، في ظل الإمكاينات الهائلة والتجهيزات الضخمة التي تتمتع بها شبكة المطارات المصرية الرئيسية والسياحية والإقليمية خلال الفترات الأخيرة.