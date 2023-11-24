شريف عبد المنعم: أغنية"انتفاضة" رسالة دعم ومساندة لأشقائنا في غزة

حققت أغنية "انتفاضة" التي قدمها الفنان شريف عبد المنعم ومطرب الراب أحمد ماهر ردود أفعال قوية من قبل الجماهير العربية والتي طرحها منذ أيام عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية في وقت بسيط، دعما ومؤازرة للشعب الفلسطيني كرسالة واضحة وصريحة في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهل غزة وأشقائنا في فلسطين.

وأعرب الفنان شريف عبد المنعم تصريحات صحفية عن سعادته البالغة لما حققته الأغنية من انتشار ونجاح وردود فعل من قبل الجمهور العربي في مختلف الدول، حيث أكد أنه تلقى العديد من الآراء الإيجابية المساندة لفكرة الأغنية والتي كان مجملها يؤكد على أن العمل ورسالته قد وصلت بالفعل إلى الجمهور وحققت الهدف المأمول.

وأشار عبد المنعم إلى أن الأغنية بمثابة رسالة من مصر إلى فلسطين، رسالة باسم الفن المصري والفنانين المصريين إلى اخوتنا وأشقائنا وأهالينا في قطاع غزة وفي فلسطين الصامدة.

وحول المدة التي استغرقها العمل والتحضير له قال عبد المنعم إن العمل استغرق تحضيره قرابة الـ 30 يوم، حيث بدأ بفكرة استمدها من موقف إنساني بحت عندما شاهد على إحدى القنوات التلفزيونية أحد الناجين من تحت الركام وهو يقول إنه لن يترك منزله رغم استشهاد أسرته وأطفاله، فقد قال للمذيع "سأبات في بيتي المهدم ولن أرحل" وكرر الجملة.. وأشار إلى أنه سيذهب لتشييع جثمان أطفاله ويعود مرة أخرى إلى منزله الذي أصبح ركاماً، مؤكداً انه لن يتركه أبداً حتى يموت، وكشف عبد المنعم أن هذه الكلمات أثرت فيه بشكل كبير وقرر بعدها أن يقدم رسالة للعالم بأسره يحاول من خلالها أن يعكس ما يحدث على الأراضي الفلسطينية من ظلم وقهر للإنسانية وللطفولة والبراءة التي لم يرحمها بطش هؤلاء الصهاينة.

وأضاف: الأغنية كتب كلماتها الشاعر محمود شوقي، وقررنا أن تحمل الأغنية مفردات وجمل تحفز أشقائنا على الصمود وتقوي من عزيمتهم وكذلك تعكس الجرم الصهيوني واللا إنسانية التي يتبعها جيش الاحتلال في هذه الحرب ضد الأطفال والنساء وأصحاب الأرض في فلسطين العزيزة على قلوبنا.

وأشار عبد المنعم إلى أن الأغنية من رؤية فنية له كما قام أيضاً بتلحينها ووزعها محمد هارون، وهندسة صوتية وماستر لمحمد جودة .

وفيما يخص تصوير الأغنية فأكد أن فريق العمل اجتهد كثيرا في تنفيذه بالشكل المطلوب والذي لاقى إشادة كبيرة من الجمهور وضم فريق العمل مجموعة كبيرة من عشاق الفن في الوطن العربي وهم: منتج منفذ "برافو" سلام الزغبي ، منتج فني وليد تمام، مدير إنتاج محمد تمام ، مدير تصوير أحمد بيجو ، كاميرات رامي عبد العال ، مهندس ديكور رامي قدري ومونتاج محمد عمار ، ألوان أحمد يحي، ترجمة صلاح جابر - ريهام سامي ، مساعد مخرج إيناس الخشاب ، ومن إخراج خالد الشوربجي





وتقول كلمات الأغنية:

"انتفاضة.. عشتي يا فلسطين أبيّة .. انتفاضة .. والقضية عربية

انتفاضة ..مين صحاب الأرض ديا .. انتفاضة ..اسألوا وشوفوا الإجابة

انتفاضة ..روحكوا ليه للحق نافية .. انتفاضة ..ارضنا خدتوها عافية

انتفاضة ..واحنا لسة بألف عافية .. وسط غابة من الديابة ..انتفاضة

كالجبال واقفين مكانّا .. زي عمدان الإنارة

في اللهيب قاعدين بعزة .. برضه هنّام عالحجارة

لسه فينا روح ندافع .. مش هتقتلوا الدوافع

طياراتكوا والمدافع .. ليها واقفين وبجدارة

الحكاية كادر واحد .. ظلم فوق الحق نام

واحنا نقطة بيضة .. جوه لوحة غطاها الضلام

مش هيخرس فينا صوتنا .. فوقنا لو وقعت بيوتنا

هتلاقونا بعَزم فوتنا .. وجينا من تحت الركام

خدنا عهد عالنضال .. بكل فخر وكل كبر

ارضنا عربية واحنا .. بروحنا نفدي كل شبر

الاقصى جنة للسلام .. وللأعادي نار وقبر

الحكاية لسة فيها .. مشهد اسمه الانتصار

احنا لو اشلائنا باقية .. او في لحظة الاحتضار

برضه مش هنسيب بلادنا.. واللي باقي من ولادنا

دول معاهم اتعاهدنا .. يقطعوا ايدين الدمار

كالأسود واقفين بطولنا .. قدام جيش بطياراتوا

مش هنتهاون في حق .. ناس مابين ايدينا ماتوا

لو بإيد ورجل واحدة .. كلنا اصرار ووحدة

كل واحد كل واحدة .. يفدي الارض دي بحياتوا

قولنا لا للإحتلال .. بكل قلب ودم حر

عرضنا وهنحامي عنه .. من طاغوت في قلبه شر

ربنا قادر عليكوا .. ومن عقابه مفيش مفر