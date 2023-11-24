الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادي: زيادة مطردة في معدل التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي

توطين الصناعة
توطين الصناعة

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن هناك زيادة مطردة في  معدل التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي.

وأضاف أستاذ الاقتصاد خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن الدولة  عملت على توطين الصناعة، والذي كان بمثابة مفتاحا سريا لحل مشكلات الاقتصاد المصري، جراء التداعيات الاقتصادية العالمية، فضلًا عن زيادة مطردة في معدل التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي.

وكشف أستاذ الاقتصاد، مصر لديها مناخ جاذب في العملية الاستثمارية والأرقام، والتي تؤكد تدفق الاستثمارات في 2022 مقارنة 2021 والتي وصل فيها معدل النمو 122% خير دليل.

وكان أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء إلى 5.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5 مليارات دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت بنسبتها 13%.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن قيمة إجمالي الصادرات الى دول الساحل والصحراء بلغت 4730 مليون دولار خـلال 2022 مقابل 4084 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة  قدرها 15.8 %. 

معدل التبادل التجاري الصناعة توطين الصناعة

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