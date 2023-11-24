ضياء رشوان يعلق على بيان شكر رئيس المكتب السياسى لحركة حماس لمصر

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "etc"، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وجه الشكر لمصر على دورها في التوصل لاتفاقية الهدنة.

وعلق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، على كلمة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قائلًا:" موقف مصر الحالي لا يحتاج شهادة من أحد".

وأضاف رشوان، أن مصر أخذت الموقف الصحيح، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم ولن تتخلي عن الأشقاء الفلسطينيين، وذلك ليس وليد اللحظة، بل منذ عام 1948.

تفاصيل برنامج "مصر جديدة"

يعد برنامج "مصر جديدة"، هو برنامج "التوك شو" السياسي الرئيسي بقناة etc الفضائية، حيث يتناول أهم الأحداث السياسية والاقتصادية محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والموضوعات التي تشغل المواطن.