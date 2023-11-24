ضياء رشوان يسلط الضوء على لقاء السيسى مع رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "etc"، إن اليوم حافل بما تحمله الكلمة من معني.

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن الرئيس السيسي استقبل اليوم رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا؛ لبحث تطورات الأوضاع في غزة، بالإضافة إلى تبادل الأسرى في أول أيام الهدنة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

ونوه بأن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، من اللقاءات المثمرة لبحث تطوات الأوضاع في غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يسعى منذ بداية الأزمة الفلسطينية لتهدئة الأوضاء في قطاع غزة.

تفاصيل برنامج مصر جديدة

يعد برنامج "مصر جديدة"، هو برنامج "التوك شو" السياسي الرئيسي بقناة etc الفضائية، حيث يتناول أهم الأحداث السياسية والاقتصادية محليا وعالميا، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والموضوعات التي تشغل المواطن.