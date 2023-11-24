بيراميدز ينتزع فوزًا ثمينًا على مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا

انتزع فريق بيراميدز فوزا ثمينا على مازيمبي الكونغولي بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل فاخري لاكاي هدف المباراة الوحيد لصالح بيراميدز في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

وحصل بيراميز على أول 3 نقاط في المجموعة الأولى التي تضم صن داونز ونواذيبو ومازيمبي.

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أحداث الشوط الأول

شهد الشوط الأول، العديد من الفرص الضائعة من جانب فريق بيراميدز الذي أهدر أكثر من فرصة للتسجيل.

وشهدت الدقيقة الثامنة، تسديدة من فاخري لاكاي لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 16، سدد فيليب كينزومبي لاعب مازيمبي من يمين منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أحمد الشناوي من يسار مرماه.

في الدقيقة 21، نفذت الركلة الحرة بعرضية من محمد الشيبي إلى داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت دون خطورة على مرمى فريق مازيمبي.

وسدد فاخري لاكاي من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت أعلى العارضة في الدقيقة 22.

وهدد مازيمبي مرمى بيراميدز بعد تسديدة قوية من أوجوستين أولادابو من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمهند لاشين ومرت لركنية من جهة اليسار.

نفذت الركلة الركنية بعرضية من إبراهيم كيتا إلى داخل منطقة الجزاء قابلها نتامبوي كالونجي برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

وأهدر رمضان صبحي أخطر فرص بيراميدز في الدقيقة 30 بعد كرة عرضية من فيستون ماييلي من جهة اليمين مهدها كريم حافظ إلى رمضان صبحي المتمركز داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة من لمسة واحدة، ولكن كرته مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

فيستون ماييلي تمركز بشكل جيد يسار منطقة الجزاء، ولكنه لم يتمكن في استلام تمريرة عبدالله السعيد فطالت منه الكرة ومرت لركلة مرمى.

في الدقيقة 43، تمريرة طولية من محمد الشيبي وصلت إلى فيستون ماييلي المنفرد تماما بالمرمى، ولكنه سدد كرة ضعية أبعدها الحارس أليونا بادارا فاتي من منتصف مرماه.

أحداث الشوط الثاني

بيراميدز استهل الشوط الثاني بقوة من أجل تسجيل هدف التقدم على مازيمبي.

ونجح في التقدم في الدقيقة 54 عن طريق فاخري لاكاي بعد كرة عرضية من محمد الشيبي من جهة اليمين مهدها فيستون ماييلي إلى فاخري لاكاي المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية زاحفة سكنت أسفل يسار المرمى.

ركلة حرة لمازيمبي بالقرب من منطقة جزاء بيراميدز بعد إعاقة من رمضان صبحي لمحاولة مرور فيليب كينزومبي.

نفذت الركلة الحرة بتسديدة قوية من فيليب كينزومبي ولكن أمسك بها الحارس أحمد الشناوي من منتصف مرماه.

في الدقيقة 69 تمريرة من عبدالله السعيد وضعت رمضان صبحي في انفراد بالمرمى يمين منطقة الجزاء، ولكن تداخل معه مدافع مازيمبي وأبعد الكرة لركنية من جهة اليمين.

في الدقيقة 78 تسديدة من جويل بيا لاعب مازيمبي من يسار منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أحمد الشناوي.