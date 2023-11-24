الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادي بـ"مستقبل وطن": الرئيس السيسي رد على المشككين فى دعمنا لفلسطين

رشاد عبد الغني
رشاد عبد الغني

أشاد رشاد عبد الغني، القيادي  بحزب مستقبل وطن، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال احتفالية "تحيا مصر فلسطين" باستاد القاهرة الدولى، مؤكدًا أنها جاءت تأكيدًا للدور المحورى الذى تقوم به الدولة المصرية قيادة وشعبا حيال القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة والعدوان الإسرائيلي الغاشم وصولًا لاتفاق الهدنة الإنسانية.

وأكد “عبدالغني” في تصريحات له، أن مصر لم تدخر جهدا لدعم القضية الفلسطينية وكانت من طليعة المساندين والتاريخ خير شاهد على ذلك.

وتابع: مصر تحركت في كل الاتجاهات ونجحت في إدارة الأزمة في قطاع غزة بمزيد من الحسم ورفضت بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين تنفيذًا لمخطط تصفية القضية".

txt

"مستقبل وطن" يُنظم مؤتمرًا حاشدًا دعمًا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بدمياط

txt

قيادى بـ"مستقبل وطن": رد الرئيس السيسي حسم أكاذيب غلق معبر رفح


وأشاد القيادي بحزب مستقبل وطن، بالجهود والمواقف الإنسانية للرئيس في دعم الشعب الفلسطيني، من خلال إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإجراء العديد من الاتصالات والمباحثات مع دول العالم لوقف القصف وحماية المدنيين.

وأشار “عبدالغني” إلى أن الشعب المصرى اصطف بمختلف أطيافه من أجل تقديم كل أشكال الدعم لتترجم فى تقدم مصر 80% من حجم المساعدات التى وصلت إلى غزة، وباقى الدول التى أرسلت 20%، بما يؤكد حالة المسئولية والتضامن التى نحرص على تحملها من أجل مؤازرة أبناء قطاع غزة.

وأكد عبدالغني، أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسالة قاطعة وواضحة لأى محاولات خبيثة تزايد على موقف مصر وردت على جميع المشككين، بتأكيد أن معبر رفح لم يغلق أبدا ولن يغلق أبدا فى وجه مساعدات تدخل القطاع بينما كانت هناك إجراءات أخرى من الجانب الآخر لدخول المساعدات.

رشاد عبد الغني مستقبل وطن عبد الفتاح السيسي استاد القاهرة الدولى الهدنة الإنسانية

الأكثر قراءة

"الصارخة فى وجه نتنياهو" ضمن المفرج عنهم فى صفقة التبادل (صورة)

متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

«القاهرة الإخبارية» وجهة الإعلام الدولى لمتابعة تبادل المحتجزين فى غزة.. دقة وسرعة ومهنية (صور)

بعد قرار النائب العام.. القبض على أول متهم بطمس اللوحات فى الجيزة

عملية تبادل المحتجزين.. الهدوء يسود غزة (بث مباشر)

الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين تم تسليمهم للصليب الأحمر وفى طريقهم إلى معبر رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء