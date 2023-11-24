قيادي بـ"مستقبل وطن": الرئيس السيسي رد على المشككين فى دعمنا لفلسطين

أشاد رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال احتفالية "تحيا مصر فلسطين" باستاد القاهرة الدولى، مؤكدًا أنها جاءت تأكيدًا للدور المحورى الذى تقوم به الدولة المصرية قيادة وشعبا حيال القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة والعدوان الإسرائيلي الغاشم وصولًا لاتفاق الهدنة الإنسانية.

وأكد “عبدالغني” في تصريحات له، أن مصر لم تدخر جهدا لدعم القضية الفلسطينية وكانت من طليعة المساندين والتاريخ خير شاهد على ذلك.

وتابع: مصر تحركت في كل الاتجاهات ونجحت في إدارة الأزمة في قطاع غزة بمزيد من الحسم ورفضت بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين تنفيذًا لمخطط تصفية القضية".



وأشاد القيادي بحزب مستقبل وطن، بالجهود والمواقف الإنسانية للرئيس في دعم الشعب الفلسطيني، من خلال إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإجراء العديد من الاتصالات والمباحثات مع دول العالم لوقف القصف وحماية المدنيين.

وأشار “عبدالغني” إلى أن الشعب المصرى اصطف بمختلف أطيافه من أجل تقديم كل أشكال الدعم لتترجم فى تقدم مصر 80% من حجم المساعدات التى وصلت إلى غزة، وباقى الدول التى أرسلت 20%، بما يؤكد حالة المسئولية والتضامن التى نحرص على تحملها من أجل مؤازرة أبناء قطاع غزة.

وأكد عبدالغني، أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسالة قاطعة وواضحة لأى محاولات خبيثة تزايد على موقف مصر وردت على جميع المشككين، بتأكيد أن معبر رفح لم يغلق أبدا ولن يغلق أبدا فى وجه مساعدات تدخل القطاع بينما كانت هناك إجراءات أخرى من الجانب الآخر لدخول المساعدات.