قيادى بـ"مستقبل وطن": رد الرئيس السيسي حسم أكاذيب غلق معبر رفح

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" قوية وواضحة وكشفت محددات الدولة المصرية ورؤيتها بشأن القضية الفلسطينية.

وتابع: “الرئيس السيسي حسم الأقاويل والأكاذيب المتداولة مؤخرًَا حول إغلاق معبر رفح”، مؤكدًا ثبات الموقف المصري الرافض لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين، كما بين بالأرقام حجم المساعدات الضخمة التي قدمتها الدولة المصرية للشعب الفلسطيني منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وقال “رزق” إن الرئيس السيسي وضح حجم الجهود المصرية التي بذلتها للوصول إلى اتفاق للهدنة الإنسانية في قطاع غزة، بجانب تأكيده على المخاطر التي تواجه المنطقة العربية.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الرئيس السيسي كشف كيف أدارت الدولة المصرية الأزمة في غزة، من خلال تأكيده أنه منذ اللحظة الأولى أدارت الدولة المصرية الموقف بمزيج من الحسم والمرونة.

وأشار «رزق»، إلى أن الرئيس السيسي أكد أن قراره منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة كان أن مصر دولة وشعبا وأننا في طليعة المساعدين للأشقاء في فلسطين وفي ريادة العمل من أجلهم ذلك القرار الراسخ في ضمير أمتنا وضميرها لأن مصر قد كتب تاريخ كفاحها مقرونا بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية وامتزج الدم المصري بالدم الفلسطيني على مدار 7 عقود، وقد كان حكم التاريخ والجغرافيا أن تظل مصر هي الأساس في دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق.