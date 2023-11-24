الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسماعيل هنية: موقف الرئيس السيسى كان واضحًا وحاسما فى خطابه بالمهرجان المصرى الحاشد

جريدة الدستور

صرح إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، بأن الموقف المصري كان واضحًا في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في المهرجان المصري الحاشد، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الموقف العربي من الحرب بغزة

وأشاد في تصريحاته، بالموقف العربي والإسلامي بشأن رفض أي تدخل بمصير قطاع غزة.

الموقف المصري الأردني

وعبر عن إعجابه الشديد بموقف مصر والأردن الخاص بالحرب في فلسطين الآن وجهودهما الملموسة للتوصل لهدنة بغزة.

إسماعيل هنية الحرب بفلسطين القاهرة الإخبارية مصر والأردن الموقف المصري من الحرب

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