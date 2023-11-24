وكيل "إسكان النواب": الرئيس السيسي أكد على ثبات الموقف المصري تجاه فلسطين

قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، بذلت جهودا دبلوماسية واسعة، لوقف الحرب على غزة وحتى اقرار الهدنة التي بدأ تفعيلها اليوم الجمعة، كما تحركت على جميع الجبهات لوقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني طوال ما يزيد عن شهر ونصف.

ونوه “شكري” في تصريحات له، إلى كلمة الرئيس عبد السيسي خلال مؤتمر "تحيا مصر فلسطين"، والتي حملت رسائل واضحة، تؤكد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها القاطع لمخطط التهجير القسري لسكان قطاع غزة.

وأوضح شكري، أنه لا مجال للمزايدة على الدور المصري في القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل جهود لا تنقطع على جميع المستويات لدعم أهالي غزة واستقبال الحالات الحرجة وحديثي الولادة لعلاجهم، والدعم السياسي والعيني وعلى مختلف الجبهات.

وقال عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية نجحت في فرض سيطرتها وارادتها وإنفاذ المساعدات الإغاثية العاجلة إلى فلسطين من خلال معبر رفع، مؤكدًا أن إقرار هدنة انسانية لمدة 4 ايام قابلة للتمديد، جاءت نتيجة الجهود المصرية منذ بداية الأزمة.