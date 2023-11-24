الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو حملة المرشح عبدالفتاح السيسى بالخارج: "نتوقع مُشاركة قوية للجاليات المصرية"

دينا أيمن
دينا أيمن

قالت الدكتورة دينا أيمن، عضو حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالخارج، إن الانتخابات الرئاسية 2024 ستشهد مشاركة جميع الفئات العمرية، خاصة الشباب والمرأة لتتقدم الصفوف في علمية التصويت بالخارج.

وأكدت في تصريحات لها، حرص الجالية المصرية في الخارج على المشاركة في العملية الانتخابية دعمًا للدولة المصرية في ظل الظروف شديدة الحساسية التي تمر بها المنطقة.

وأكدت عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، على ضرورة الالتفاف حول الوطن في هذه المرحلة، وإبراز دور المصريين ‏بالخارج في هذا الاستحقاق الدستوري، فهم جنود يدافعون عن بلدهم ومشاركتهم في ‏الانتخابات واجب وطني.

مرحلة جديدة من الاستحقاقات الدستورية 

وأوضحت الدكتورة دينا أيمن، أن الجهد الذي سيبذله المصري في الخارج في الإدلاء بصوته الانتخابي يعادل جهد الجندي ‏المتربص للإرهاب على الحدود يؤمن دولته، مشيرة إلي أن الوطن يدخل الآن مرحلة جديدة من الاستحقاقات الديمقراطية التي تتطلب منا الوعي التام والمحافظة على ما تم إنجازه من استقرار الدولة وتحقيق الأمن والأمان والتنمية.

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الشباب والمرأة الجالية المصرية العملية الانتخابية واجب وطني مستقبل الوطن

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