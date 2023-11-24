الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خماسية نظيفة للمصري في شباك تليفونات بني سويف استعدادا لإنبي

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي وتليفونات بني سويف

فاز فريق النادي المصري في ثاني مبارياته الودية على نظيره فريق تليفونات بني سويف بخمسة أهداف للاشئ في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية  بالقاهرة ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة السابعة من دوري نايل والتي تجمعه بفريق انبي والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الجمعة المقبل الموافق الأول من ديسمبر القادم على ستاد الجيش ببرج العرب.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري  بهدف للاشئ سجله حسن علي في الدقيقة الحادية عشر وفي الشوط الثاني ينجح فخر الدين بن يوسف في تحقيق لقب الهاتريك بإحرازه لثلاثة أهداف متتالية في الدقائق التاسعة والعشرين والثلاثين والتاسعة والثلاثين  قبل أن يختتم الجزائري غيلاس جناوي أهداف اللقاء بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة الثانية والأربعين لتنتهي المباراة بفوز أبناء بورسعيد بخمسة أهداف للاشئ.

مثل المصري في الشوط الأول: عصام ثروت لحراسة المرمى، أحمد عيد، محمد دبش، أحمد أيمن منصور، حسين السيد  لخط الظهر، محمود حمادة  ، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي ليستويل أمانكونا، أمادو باه،سمير فكري  كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد  محمد الشامي.

وعلى مدار  الشوط الثاني دفع الكابتن علي ماهر بكل من أسامة الجزار وعمرو موسى وعمرو سعداوي وحسام جريشة وفخر الدين بن يوسف والياس الجلاصي وغيلاس جناوي بدلا من أحمد عيد، محمد دبش، أحمد أيمن منصور، حسن علي، أمادو باه، سمير فكري، ليستويل أمانكونا.

وكان فريق المصري قد فاز في اولى مبارياته الودية امس الاول على فريق فاركو بثلاثة اهداف دون رد استعدادا لاستئناف دوري نايل.

اقرأ أيضا.. تأجيل مواجهة المصرى ومودرن فيوتشر فى الدورى لهذا السبب

اقرأ أيضا.. "المصري" يخصم مليون جنيه من مروان حمدي

المصرى البورسعيدى تليفونات بني سويف انبى دوري نايل مباراة ودية

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يُغلق ملف ثنائى المصرى البورسعيدى بعد تنازل الزمالك عن شكواه

المصري البورسعيدي يعلن دعمه للقضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

«القاهرة الإخبارية» وجهة الإعلام الدولى لمتابعة تبادل المحتجزين فى غزة.. دقة وسرعة ومهنية (صور)

متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

عملية تبادل المحتجزين.. الهدوء يسود غزة (بث مباشر)

الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين تم تسليمهم للصليب الأحمر وفى طريقهم إلى معبر رفح

"القاهرة الإخبارية": بدء تحرك المحتجزين من منفذ رفح إلى الجانب الإسرائيلى

"فخ رسالة تحديث البيانات".. اعترافات عصابة الاستيلاء علي بطاقات الدفع الإلكتروني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

لواء.حمدى البطران

مصر.. ومفاوضات غزة

وائل لطفي

نفايات إلكترونية

بسنت حسن

مصر تتحدث عن نفسها

زيزيت سالم

مسلسلات الدراما واليقظة الذهنية

الحسين عبدالرازق

قل موتوا بغيظكم!

لواء. محسن الفحام

"المزايدون.. وآباء النجاح"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء