الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه فى أسيوط

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بأسيوط، حبس ٣ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل الأموال.

وكلف المحامي العام الأول لنيابات أسيوط، تكليف فريق من النيابة الكلية. للتحقيق مع المتهمين الثلاثة، وكلف الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات.

كانت الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد تمكنوا من ضبط ٣ أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال الإتجار في المواد المخدرة، عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات – الأراضى الزراعية – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة بأسيوط اسيوط غسل الأموال المحامي العام الأول لنيابات اسيوط الأجهزة الأمنية

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