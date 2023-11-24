الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ندوة لـ "المصريين الأحرار" بالسويس للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار بالسويس

نظم حزب المصريين الأحرار بمحافظة السويس ندوة بعنوان «المشاركة الانتخابية واجب حتمي» بحضور عدد غفير من أبناء السويس.

يأتي ذلك في إطار تحركات الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل، لتأييد ودعم مرشحه الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، لتكثيف التحركات وسط عموم الجماهير والتلاحم المباشر لحث المواطنين علي المشاركة الفاعلة.

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حاضر خلالها، عادل فاضل عضو الهيئة العليا وأمين الحزب بالسويس، وتحدث عن أهمية المشاركة في الانتخابات ولاسيما بأن الاوطان لا تبني بالتكاسل والخذلان والتصويت في الاستحقاقات الدستورية واجب وطنى حتمي والزامي للمشاركة الحقيقية في خارطة الجمهورية الجديدة.

وقال “فاضل” إن مفهوم الحقوق والواجبات تجاه الوطن يترجم فعليًا عن طريق المشاركة السياسية كونها واجب وطنى وحق دستوري ينعكس علي الاستقرار المجتمعي.

وأضاف، أن المشاركة وصوت كل مواطن في الصندوق هو رسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل أو الخارج، وصوتك يغلق الأبواب أمام الأبواق المدفوعة وتشيع الفتن والشائعات في وقت شديد الحساسية تعيشه المنطقة دون استثناء ووجب علينا عدم الالتفات للدعوات السلبية بالمقاطعة والتي غايتها هدم الدولة وعرقلة مسيرتها.

وفي نهاية الندوة، تفاعل الجميع معها وأكدوا المشاركة الإيجابية بل وحشد المواطنين للنزول إلي صناديق الاقتراع والتصويت لصالح مصر وسلامها ممثلا في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر 2024.

حزب المصريين الأحرار بالسويس
حزب المصريين الأحرار بالسويس
حزب المصريين الأحرار بالسويس
حزب المصريين الأحرار بالسويس
حزب المصريين الأحرار بالسويس
حزب المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار السويس الدكتور عصام خليل الجماهير الجمهورية الجديدة

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