دعاء وأذكار الصباح السبت 25-11-2023 محور اهتمام الملايين من المواطنين، خلال الساعات الأولى من الصباح، طمعا في رضا الله سبحانه وتعالى ورغبة في سعة الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية وطلب العون والمساعدة من الله عز وجل.

دعاء وأذكار الصباح السبت 25-11-2023

نعرض لكم الصيغ الصحيحة التي توضح دعاء وأذكار الصباح السبت 25-11-2023 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية وهى كما يلي:

اللهم في هذا اليوم لا ترد لي ولأحبتي دعاء.. ولا تخيب لنا رجاء.. ولا تسكن أجسادنا داء.. ولا تشمت بنا أعداء.. وادفع عنا كل هم وغم.. اللهم فرح قلوبنا.. وأغسل أحزاننا وهمومنا.. واغفر ذنوبنا وخطايانا.. واشف مرضانا وارحم موتانا.. إنك على كل شيء قدير.

اللهم أبعد عنا شر الأوبئة والأمراض.. واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.. اللهم بشرنا بما يسرنا.. وكف عنا ما يضرنا.. اللهم إنك تسمع آنين قلوبنا.. فأرزقنا ما هو خير لنا.. اللهم إني أسألك من النعمة تمامها.. ومن العافية دوامها.. ومن الخير أكمله.. اللهم السلام من كل شئ يرهقنا ويتعبنا ويؤذينا.

اللهم افتح لدعائنا أبوابك ويسر لنا أسبابك.. واصرف عنا عذابك.. اللهم يسر أمرنا.. واختر لنا ما هو خير.. اللهم لا تثقل بنا أرض.. ولا تكره بنا عبدا.. اللهم نسألك صدق التوكل عليك.. وحسن الاعتماد عليك.. وقوة اليقين بك.. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك.. واملأ قلوبنا بحبك.. اللهم أرحنا من هموم الدنيا.. وارزقنا التوفيق في جميع أمورنا.

اللهم ادخل السكينة إلى قلوبنا والمحبة في نفوسنا.. والسعادة في بيوتنا.. والإبتسامة في وجوهنا.. اللهم يا كاشف اللهم.. يسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي.. وأرزقني الصحة والعافية من حيث لا أحتسب.. اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه.. اللهم وفقني وسدد خطاي.. ويسر أمري ووفقني يارب العالمين.

اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد.. وشيطان مريد.. ومن شر قضاء السوء.. وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.. إن ربي على صراط مستقيم.. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك.. ونثني عليك الخير كله.. ونشكرك ولا نكفرك.. ونخلع ونترك من يكفرك.