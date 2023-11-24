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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دعاء وأذكار الفجر الجمعة 24-11-2023

دعاء الفجر
دعاء الفجر

دعاء وأذكار  الفجر الجمعة 24-11-2023 من أكثر الكلمات بحثا عبر موقع جوجل خلال الساعات الأولى من السحر، حيث يرغب عدد كبير في إحياء الليل والدعاء والصلاة والتسبيح طلبا للرزق الحلال ورغبة في البعد عن النار والاستعانة بالله سبحانه وتعالى في كافة الأمور.


دعاء وأذكار الفجر الجمعة 24-11-2023

 

ـ "في فجر هذا اليوم نسألك يا رب أن ترزقنا بعد الضيق فرجًا وأن تجعل لنا من كل هم مخرجًا".

 

"اللهم إني أسألك أن أطرق بابك كلما غرقت.. علمني ألا نجاة إلا بك.. ولا مفر منك إلا إليك.. اللهم اهدني إلى وجهتك واجعلها وجهتي في كل وقت.. واقبلني يا الله في رحابك بذنوبي وأخطائي.. بضعفي وقلة حيلتي.. فلا يعصمني من هوى نفسي سواك.. اللهم هتنهدة فرج من كل شىء استصعبت حدوثه فحدث برحمتك".

 

"اللهم يا رزاق السائلين.. يا خير الناصرين.. يا ذو القوة المتين.. إياك نعبد وإياك نستعين.. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين".

 

"اللهم اغفر ذنبي كله دقة جله.. وأوله وآخره.. سره وعلانيته.. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.. اللهم حسن قلوبنا من هموم الدنيا وأوجاعها.. وافتح علينا أبواب الفرج والتوفيق.. اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة".

 

اللهم أنت ربي لا يخفى عليك ما في قلبي.. اللهم طمأنينة منك.. وغنى بك.. يارب أعوذ بك من ضيق القلوب.. وشعور لا يشكى ولا يفهم.. اللهم أرح قلبي بما أنت أعلم به مني.. ولا تجعلني اشكي لمن لا يخشى علي من الحزن.

 

اللهم ألهمني ابتسامة لا تغيب.. وصبرا لا ينفد.. وروحا بك متعلقة.. وحمدا لك لا ينقطع.. نستودعك يا الله أدعية فاضت بها القلوب.. فاستجب لنا يا كريم.. يا علام الغيوب.. وبشرنا بما يفرح القلوب.. اللهم اجعلني أسعد خلقك.. وأقرب عبادك لديك.. اللهم اجعل لنا في كل دعوة إجابة.

 

اللهم يا فاتح الأبواب.. ويا منزل الكتاب.. ويا جامع الأحباب.. ارزقني رزقا كالأمطار.. حين تصب.. وأجمعنا بكل من نحب.. وهون علينا كل صعب.. واجعل أيامنا سعيدة.. واعمارنا مديدة.. واجعل لنا من كل هم فرجا.. ومن كل ضيق مخرجا.

 

اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا.. وتزكي بها  أعمالنا.. وتلهمنا بها رشدنا.. وتصلح بها أحوالنا.. وتذهب بها همومنا.. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية.. ومن كل ضيق مخرجا.. اللهم أدخل السكينة إلى قلوبنا والمحبة في نفوسنا.

 

ـ "يا رب في فجر هذا اليوم املأ قلوبنا بالعزيمة واصرف عنا اليأس والإحباط".

 

ـ "اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل".

 

ـ "اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فِيَّ حكمك، عدل فِيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمَّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي".


 

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