مران الزمالك.. فقرة بدنية ومعتمد جمال يطلب اللاعبين بتنفيذ التعليمات

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية خاصة قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الجمعة.

وانطلق مران الزمالك اليوم عصرا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واستمرت هذه الفقرة لمدة 20 دقيقة تقريبا، وأدى خلالها اللاعبون الإطالات بجانب تدريبات خاصة بالعضلات، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

وخاض لاعبو الفريق بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة لعدة دقائق، وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني، وتم تخفيف الحمل البدني في مران اليوم في ظل اقتراب المواجهة المقبلة أمام أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية.

وفي السياق ذاته، حرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لنادي الزمالك، على توجه تعليمات هامة للاعبين خلال المران.

وألقى معتمد جمال محاضرة فنية سريعة على اللاعبين، داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وشرح معتمد جمال للاعبين بعض النقاط الفنية والخططية الخاصة بخطة اللعب، إضافة إلى الأدوار التكتيكية للبعض داخل أرضية الملعب، استعداداً للمواجهة المقبلة أمام أبوسليم الليبي.

وطالب معتمد جمال، من اللاعبين بضرورة تنفيذ الأمور الفنية المطلوبة بكل دقة، في ظل أهمية المباراة المقبلة للفريق في بداية مشوار دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بكأس الكونفدرالية الإفريقية

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية من البطولة القارية، والتي تضم فرق ساجرادا الأنجولي وأبوسليم الليبي، وسوار الغيني.