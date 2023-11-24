الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": سيارات الصليب الأحمر تتحرك باتجاه منفذ رفح بعد استلام 24 شخصًا

سيارات الصليب الأحمر
سيارات الصليب الأحمر

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، أن سيارات الصليب الأحمر تتحرك باتجاه منفذ رفح بعد استلام 24 شخصًا.

إطلاق سراح الأسرى 

جدير بالذكر، أن قوات الاحتلال الصهيوني قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وبعض طلقات الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين المتواجدين أمام سجن عوفر لرغبتهم في رؤية ذويهم فور إطلاق سراحهم، هذا علاوة على استمرار القصف الإسرائيلي المتقطع بين الحين والآخر منذ صباح اليوم.

استعدادات معبر رفح 

ورفع معبر رفح استعداداته القصوى من كافة النواحي من أجل استقبال المرضى الفلسطينيين، علاوة عن استقبال الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم من قِبل قوات الاحتلال.

عاجل القاهرةة الإخبارية تبادل الأسرى معبر رفح

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"القاهرة الإخبارية": سيارات الصليب الأحمر تتحرك باتجاه منفذ رفح بعد استلام 24 شخصًا

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