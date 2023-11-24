تشغيل أولى الرحلات الداخلية بين مطارى شرم الشيخ والغردقة لزيادة تنشيط السياحة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الطيران المدني، عن تسيير أولى الرحلات الجوية الداخلية بين مطارى شرم الشيخ والغردقة الدوليين عبر شركة إير كايرو إحدى الشركات التابعة للوزارة، بواقع رحلتين أسبوعيًا،وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة الجوية الدولية والداخلية ودعم السياحة المصرية في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها شبكة المطارات المصرية خلال الأونة الأخيرة.



وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية خاصة لـ"الدستور"، أن شركة إير كايرو الذراع الإقتصادي لوزارة الطيران المدني المصري، دشنت اليوم الخميس، أولى رحلاتها الجوية الداخلية بين مدينتي الغردقة وشرم الشيخ عبر طائرتها الحديثة 72 ATR إلى أسطولها الجوي يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، لزيادة تنشيط الحركة السياحية الأجنبية مختلفة الجنسيات بين المحافظات المصرية، خاصًة في ظل زيادة معدلات التشغيل التي تشهدها منظومة الطيران المدني خلال الأونة الأخيرة، رغم الظروف الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.



وأشارت المصادر، إلى أن شركة إير كايرو تعمل منذ فترة زمنية على زيادة معدلات التدفقات السياحية الدولية من مختلف دول العالم، إلى شبكة المطارات المصرية الرئيسية والإقليمية وذات المقاصد السياحية، حيث حرص مسئولي الشركة بقيادة حسين شريف رئيس مجلس الإدارة على تطوير وتحديث الأسطول الجوي للشركة عبر شاء أحدث الطائرات ذات الطرازات المختلفة، لإستيعاب الحركة الجوية والركابية القادمة من مختلف دول العالم إلى شبكة المطارات المصرية.



وأوضحت المصادر، أن الفترة المقبلة ستشهد شركة إير كايرو إفتتاح نقاط جوية دولية جديدة بالقارة الأفريقية، حيث سيتم تشغيل خط جوي دولي جديد بمنطقة دول غرب القارة الأفريقية القاهره / بوركينا فاسو ( واغادوغو) / السنغال ( دكار) بواقع رحلتين أسبوعيًا، إبتداءًا من شهر ديسمبر المقبل لعام 2023، كما مستسير الشركة أيضًا رحلتين أسبوعيًا إلى مدينة طنجة المغربية، حيث تنتهج الشركة خطة طموحة لدعم أسطولها الجوي والتوسع فى شبكة خطوطها لربط مناطق الجذب السياحى المصرية بدول العالم،وذلك بالتنسيق مع شركة مصر للطيران لتكوين شبكة متكاملة تغطي معظم المدن العالمية، لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى حركة السياحة إلى مصر خلال الفترة القادمة، في ظل حالة الإستقرار التي تشهدها البلاد حاليًا.



وأكدت المصادر، أن الحركة السياحية الدولية القادمة من مختلف دول العالم إلى المدن والمنتجعات المصرية، تشهد إنتظامًا كبيرًا رغم الظروف الصعبة التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الفسطيني، حيث لم تتلقى المطارات المصرية المختلفة ( الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية) أية إخطارات من جانب شركات الطيران الأوروبية أو شركات السياحة المصرية أو الأجنبية تفيد بتأجيل أو إلغاء رحلات مباشرة أو غير مباشرة "الشارتر"، خاصة مع قرب الإحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة وعيد الميلاد.