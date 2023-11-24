الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

6 شروط لمشاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات الرئاسية

الانتخابات المصرية
الانتخابات المصرية

حددت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات عددً من  الشروط الواجب توافرها فى منظمات المجتمع المدني الدولية والأجنبية للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية ويقصد بهذا القرار كل أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين، والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب.

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“الدستور” يُفند في السطور التالية شروط مشاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات: 

- أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة.

- أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، متابعة الانتخابات أو حقوق الإنسان أو دعم الديمقراطية.

- أن يكون هناك ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانوني وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات

- أسماء الدول التي شاركت بها في متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقدمها بالطلب إن وجد.

- بيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة الاستفتاء.

- اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

كما حددت الهيئة عدد من المحظورات على منظمات المجتمع المدني الدولية والأجنبية وهى: 

 

_ يحظر على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

_يحظر عليهم عرقلتها أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين.

_ يحظر عليهم تلقي منحا أو عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أي مسمى من أي مترشح أو مؤيدية 

الهيئة الوطنية للانتخابات محمود عباس منظمات المجتمع المدني الدولية والأجنبية مراقبة العملية الانتخابية

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