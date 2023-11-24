قافلة طبية تفحص 1216 مواطنًا فى دمياط

نفذت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية علاجية عزبة العمدة مركز فارسكور خلال يومى ٢٢ و٢٣ من نوفمبر الجارى، في إطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن فعاليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على ١٢١٦ حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل١٠ حالات تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات، وإصدار ٥ قرارات للعلاج على نفقة الدولة، مع ٣٧١ تحليلا معمليا للمواطنين، كما تم الفحص باستخدام السونار لـ١٣ حالة و٤٢ حالة بالأشعة السينية، كما تم الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ١٥١ مواطنا، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي عددها ١٠ ندوات لتشمل ١٤٠ مواطنًا من المترددين.



مرور مفاجئ على مستشفى كفر سعد المركزي بدمياط

كما قام الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، بالمرور المفاجئ على مستشفى كفر سعد المركزي، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، يرافقه لجنة من مديرية الشئون الصحية تضم كلا من مدير الإدارة العامة للطب العلاجي ومدير إدارة الطوارئ ومدير إدارة نفقة الدولة ومدير إدارة المتابعة بمديرية الصحة بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة دمياط.

وتفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، بالتزامن مع وجود حادث تم نقل مصابيه إلى المستشفى، كما تفقد المصابين وتابع تقديم الإسعافات والخدمات الطبية الطارئة واطمأن على استقرار حالتهم الصحية.