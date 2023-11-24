الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة المرشح الرئاسى حازم عمر: انتخابات 2024 مميزة.. ونشهد زخمًا ديمقراطيًا غير مسبوق

مؤتمر المرشح الرئاسي
مؤتمر المرشح الرئاسي حازم عمر بالإسكندرية

قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، منسق عام الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، إن الحملة تسير بخطى ثابتة، وهناك برنامج وخطة تنفذ بكل دقة، مشيرًا إلى أن الحملة الانتخابية تتواجد في الشارع بشكل إيجابي، وتم تنظيم عدد من التجمعات لشرح البرنامج الانتخابي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته حملة المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة الإسكندرية، لدعم مرشحهم الرئاسي، وذلك بحضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع غرب الدلتا.

وأضاف أن تجربة الانتخابات الرئاسية الحالية هي تجربة مميزة بتواجد مرشحين من 3 أحزاب، وهو زخم ديمقراطي لم نره من قبل، ويجب علينا التواجد في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل كبير، للتنافس منافسة حقيقية بين كل المرشحين، لنثبت أن الشعب المصري يشارك مشاركة سياسية في اختيار الرئيس.

ووجَّه الشكر لجميع الجماهير المتواجدة في المؤتمر اليوم، وخاصة الشباب، قائلًا: "أنتم الأداة للتوفيق في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فنحن معنا مرشح هو رجل دولة ومظهر مشرف لحزب الشعب الجمهوري".

وأوضح أن البرنامج الرئاسي هو برنامج محترم بذل فيه جهدًا كبيرًا جدًا، يشمل 3 محاور: اقتصادي، واجتماعي وسياسي، مشيرًا إلى أن هذه المؤتمرات هي حلقة الوصل بين الحملة الانتخابية والشعب.

البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي حازم عمر

أولًا: المحور الاقتصادي 
يستهدف هذا المحور المعالجة الناجزة للتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية في الوقت الراهن، لذلك تم تحديد عناصر البرنامج الاقتصادي في 10 عناصر أساسية تضم قطاعات الدولة.

ثانيًا: المحور الاجتماعي
يستهدف هذا المحور بناء رأس المال البشري من خلال الاستثمار في التعليم والصحة واكتساب المهارات المؤهلة لسوق العمل، فضلًا عن توفير برامج الحماية الاجتماعية، وفي ضوء ذلك تم تحديد 4 عناصر للبرنامج الاجتماعي تضم الصحة والتعليم والتوظيف وتطوير الحماية الاجتماعية.

ثالثًا: المحور السياسي

يستهدف هذا المحور معالجة بعض الانعكاسات الكامنة في مرحلة التقلبات السياسية التي شهدها العالم خلال العقد الماضي على العلاقات الدولية وتعظيم مكانة مصر الإقليمية والدولية في ظل التغيرات الراهنة.

الحملة الإنتخابية المهندس حازم عمر الانتخابات الرئاسية محافظة الاسكندرية المؤتمر الجماهيرى

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