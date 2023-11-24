الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 4 عناصر إجرامية لترويج المخدرات في 4 محافظات

المتهمين
المتهمين

واصل  قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد الوزير، بالاشاتراك مع مديريات أمن (الأقصر، المنيا، المنوفية، الوادى الجديد) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن الأقصر

تم ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إسنا وبحوزتهما (كمية من مخدر الشابو وزنت 3 كيلو جرام- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

مديرية أمن المنيا

كما تم ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة مغاغة وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين، الحشيش" - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

مديرية أمن المنوفية

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة شبين الكوم وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - فرد محلى وطلقة).

مديرية أمن الوادى الجديد

تم ضبط (4 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخارجة وبحوزتهم (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين"- فرد محلى وعدد من الطلقات- سلاح أبيض- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام اللواء محمود أبوعمر مديرية أمن الأقصر مديرية أمن المنيا مديرية أمن المنوفية مديرية أمن الوادي الجديد تجار المخدرات

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