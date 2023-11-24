"النعماني" يبحث مع بنك الاستثمار القومي دعم خطة جامعة سوهاج الاستثمارية

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مع خالد محمد مصطفى وكيل أول بنك الاستثمار القومي، وذلك لبحث آليات التعاون بين الطرفين لخدمة العملية التعليمية بالجامعة، بحضور كلًا من المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، وأماني عبده حسن وكيل بنك الاستثمار للهيئات الخدمية، نهاد فاروق مكي مدير عام البنك، وذلك بمقر البنك بالقاهرة.

وأوضح “النعماني” أن هذه اللقاء جاء لبحث سبل التعاون مع البنك من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات التي تخدم العملية التعليمية بالجامعة، حيث قدمت الجامعة طلب بتمويل المرحلة الثانية للخطة الاستثمارية بمبلغ 175 مليون جنيه، مضيفًا أنه تم دعوتهم لتنفيذ زيارة ميدانية لمتابعة الاستثمارات المالية لعدد 15 مشروع الجاري العمل بهم بالمقر الجديد للجامعة، مقدمًا شكره لإدارة البنك على ما أبدوه من استعداد للتعاون في عمليات التمويل الحالية والمستقبلية لدعم المشروعات القائمة بالجامعة.

وثمن وكيل أول بنك الاستثمار القومي، بالتعاون القائم بين الجامعة والبنك، بما يسهم في تعظيم جهود التنمية في بمختلف القطاعات، مشيدًا بجامعة سوهاج وما تمتلكه من الموارد البشرية المتميزة والمساحات الكبيرة بالمقر الجديد والتي يمكن استثمارها في المستقبل، مؤكدًا علي أنه سوف ينفذ البنك زيارة ميدانية لمشروعات الجامعة خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين.

وتنظم جامعة سوهاج سلسلة ندوات توعوية في إطار البرنامج الرئاسي “مودة” وهو مشروع قومي لتنمية الأسرة المصرية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي يتم تنفيذها في عدد من كليات الجامعة بمقري الجامعة.

وثمن الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، ما تبذله وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج، من مجهودات مضنية، الي جانب التعاون الدائم والمثمر مع الجامعة في الكثير من البرامج التوعوية، موضحًا ان المشروع يهدف الي تأهيل الشباب المقبل على الزواج وصقل معلوماته ومهاراته في كل ما يخص بناء كيان أسرى مستقر ومتماسك، قائم على مبادئ المودة والرحمة، وذلك من خلال التوعية والتدريب المباشر.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يتم تنفيذ هذه الندوات التوعوية في عددٍ من كليات الجامعة، ويحاضر بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين، وذلك تنفيذًا لرؤية الدولة فى التصدى لظاهرة التفكك الأسري، ومواجهة التحديات التى تواجه المجتمع للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية والحد من حالات الطلاق.

جدير بالذكر أن الندوات الأخري سيتم تنفيذها بكليتي الصيدلية والهندسة يوم ٢٧ من نوفمبر الجاري، وبكلية التربية النوعية يوم ٢٨ من تفس الشهر.