الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عودة أسينسيو.. 21 لاعبًا في قائمة باريس سان جيرمان استعدادًا لمواجهة موناكو

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لـباريس سان جيرمان، قائمة فريقه الذي سيخوض مواجهة أمام ضيفه موناكو، اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الفرنسي.

 عودة الإسباني ماركو أسينسيو

وشهدت القائمة التي ضمت 21 لاعبًا، عودة نجمه الإسباني ماركو أسينسيو، إلى صفوف فريق العاصمة الفرنسية، بعد تعافيه من إصابة أبعدته لمدة 12 أسبوعا، منذ مشاركته أمام ليون في 3 سبتمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وغاب أسينسيو عن 12 مباراة للفريق الباريسي بواقع 8 مباريات في الدوري، و4 بدوري أبطال أوروبا، علما بأنه سجل هدفين في 3 مباريات منذ انضمامه من ريال مدريد في الصيف الماضي.

ويحتل باريس سان جيرمان، صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، يليه نيس 26 نقطة، ثم يأتي موناكو في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

 تفاصيل قائمة باريس سان جيرمان

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان لمباراة موناكو، على النحو التالي:

حراسة المرمى: دوناروما، لوتيلييه، تيناس

الدفاع: حكيمي، لوكاس هيرنانديز، سكرينيار، موكيلي، كورزاوا

الوسط: فابيان رويز، سولير، أوجارتي، فيتينيا، دانيلو، باركولا، لي كانج، ندور

الهجوم: أسينسيو، مبابي، كولو مواني، عثمان ديمبلي، جونزالو راموس

لويس انريكي باريس سان جيرمان ماركو أسينسيو ليون الدوري الفرنسي

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