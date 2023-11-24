موقف طاهر محمد طاهر ومصابى الأهلى من مواجهة ميدياما الغانى

استقر الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي الأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على تحديد موقف طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول من الدخول بقائمة الفريق مساء اليوم عقب المران الختامي على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا المقررة مساء غدٍ السبت.

فرص لحاق علي معلول بالمباراة صعبة

وكشف مصدر مسئول عن أن الأشعة التي خضع لها طاهر محمد طاهر أثبتت سلامته ولكنه لم يخض سوى مران أمس بينما باتت فرص على معلول الظهير الأيسر صعبة للغاية حيث إنه لم يشارك فى أى مران للفريق حتى الآن.

وأوضح رئيس الجهاز الطبى للفريق أن على معلول تعافى من إصابة العضلة الخلفية، وسيبدأ تدريجيًا بالتدريبات ولكنه يحتاج إلى وقت للمشاركة فى المباريات، لافتًا إلى أنه لاعب مخلص وكل ما يتردد عن رفضه التدريبات غير صحيح بالمرة وهدفه إثارة القلق وتصدير المشكلات للنادى.

ويفقد الأهلى فى مواجهة ميدياما الغانى جهود رضا سليم للإصابة بكسر فى الترقوة وما زال يواصل برنامجه التأهيلي الذي وضعه الدكتور أحمد جاب الله عقب خضوع اللاعب للعملية الجراحية عقب إصابته.