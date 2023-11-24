الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موقف طاهر محمد طاهر ومصابى الأهلى من مواجهة ميدياما الغانى

طاهر محمد
طاهر محمد

استقر الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي الأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على تحديد موقف طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول من الدخول بقائمة الفريق مساء اليوم عقب المران الختامي على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا المقررة مساء غدٍ السبت.

فرص لحاق علي معلول بالمباراة صعبة

وكشف مصدر مسئول عن أن الأشعة التي خضع لها طاهر محمد طاهر أثبتت سلامته ولكنه لم يخض سوى مران أمس بينما باتت فرص على معلول الظهير الأيسر صعبة للغاية حيث إنه لم يشارك فى أى مران للفريق حتى الآن.

وأوضح رئيس الجهاز الطبى للفريق أن على معلول تعافى من إصابة العضلة الخلفية، وسيبدأ تدريجيًا بالتدريبات ولكنه يحتاج إلى وقت للمشاركة فى المباريات، لافتًا إلى أنه لاعب مخلص وكل ما يتردد عن رفضه التدريبات غير صحيح بالمرة وهدفه إثارة القلق وتصدير المشكلات للنادى.

ويفقد الأهلى فى مواجهة ميدياما الغانى جهود رضا سليم للإصابة بكسر فى الترقوة وما زال يواصل برنامجه التأهيلي الذي وضعه الدكتور أحمد جاب الله عقب خضوع اللاعب للعملية الجراحية عقب إصابته.

على معلول طبيب الأهلى طاهر محمد طاهر أحمد جاب الله كولر ميدياما الغاني

مواد متعلقة

طبيب الأهلي يكشف موقف خماسي الفريق من مواجهة سيراميكا كليوباترا

طاهر محمد طاهر رجل مباراة الأهلي والمقاولون العرب في دوري نايل

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رامي ربيعة.. ويؤكد جاهزية خالد عبدالفتاح

الأكثر قراءة

بينهم 10 من القدس.. قائمة أسماء الـ 39 أسيرًا المحررين من سجون الاحتلال اليوم

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع الشحات وعاشور فى الأهلى

الشرطة الفرنسية تقبض على لاعب نيس لدعمه فلسطين

سرايا القدس تبعث "رسالة تهديد" لإسرائيل: انتظرونا عند كل شارع وزقاق

دبلوماسى سابق يكشف دلالات زيارة رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا إلى مصر

"الشيطان شاطر وإحنا سمعنا كلامه".. ساقطتان تكشفان تفاصيل استدراج الزبائن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

مصر تتحدث عن نفسها

زيزيت سالم

مسلسلات الدراما واليقظة الذهنية

الحسين عبدالرازق

قل موتوا بغيظكم!

لواء. محسن الفحام

"المزايدون.. وآباء النجاح"

محمد رفعت

مصر فى المواجهة!

جلال حمام

مصر وسيط على قدر المسئولية

خالد حريب

قوافل مصرية..أولها فى رفح وآخرها فى القاهرة

وائل لطفي

خطوة استعد

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء