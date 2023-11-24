"الشيطان شاطر واحنا سمعنا كلامه".. ساقطتان تكشفان تفاصيل استدراج الزبائن

"الشيطان شاطر واحنا سمعنا كلامه ومشينا في الحرام"، بهذه الكلمات وقفت ساقطتان أمام جهات التحقيق، بتهمة تكوين شبكة لممارسة الآداب والترويج لها عبر الأنترنت، حيث أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهمتان قالتا، أنهما تعرفا على بعضهما البعض منذ فترة، وكان لهما نفس الميول الشيطانية، فاتفقا على تكوين شبكة لممارسة الدعارة مع راغبي المتعة الحرام.

ا ستدراج الزبائن والاتفاق معه على ممارسة الرذيلة مع الأخرى بمقابل مادي

المتهمتان كشفتا أمام جهات التحقيق، أن واحدة منهما كانت تقوم باستدراج الزبائن، والاتفاق معه على ممارسة الرذيلة مع الأخرى بمقابل مادي، بينما انت الثانية تتوجه لتلبية دعوة راغب المتعة المحرمة، وعقب الانتهاء يقوم بدفع نظير قضاءها الليلة الحمراء معه، وأضافتا كنا نتقاسم سويا المال، حتى وقعنا في قبضة أجهزة الأمن.

كانت الأجهزة الأمنية قد قامت بضبط (سيدتين) بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لقيام إحداهن بتسهيل استغلال الثانية فى الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى، ومحاولة الترويج لتلك الأعمال عبر مواقع التواصل الإجتماعى من خلال أرقام هاتفية "محددة".