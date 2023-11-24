الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الشيطان شاطر واحنا سمعنا كلامه".. ساقطتان تكشفان تفاصيل استدراج الزبائن

فتيات ليل
فتيات ليل

"الشيطان شاطر واحنا سمعنا كلامه ومشينا في الحرام"، بهذه الكلمات وقفت ساقطتان أمام جهات التحقيق، بتهمة تكوين شبكة لممارسة الآداب والترويج لها عبر الأنترنت، حيث أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهمتان قالتا، أنهما تعرفا على بعضهما البعض منذ فترة، وكان لهما نفس الميول الشيطانية، فاتفقا على تكوين شبكة لممارسة الدعارة مع راغبي المتعة الحرام.

txt

ضبط شبكة دعارة فى نادٍ صحى بالهرم.. حبس 5 أشخاص

استدراج الزبائن والاتفاق معه على ممارسة الرذيلة مع الأخرى بمقابل مادي

المتهمتان كشفتا أمام جهات التحقيق، أن واحدة منهما كانت تقوم باستدراج الزبائن، والاتفاق معه على ممارسة الرذيلة مع الأخرى بمقابل مادي، بينما انت الثانية تتوجه لتلبية دعوة راغب المتعة المحرمة، وعقب الانتهاء يقوم بدفع نظير قضاءها الليلة الحمراء معه، وأضافتا كنا نتقاسم سويا المال، حتى وقعنا في قبضة أجهزة الأمن.

كانت الأجهزة الأمنية قد قامت بضبط (سيدتين) بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لقيام إحداهن بتسهيل استغلال الثانية فى الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى، ومحاولة الترويج لتلك الأعمال عبر مواقع التواصل الإجتماعى من خلال أرقام هاتفية "محددة".

جهات التحقيق شبكة دعارة ضبط شبكة دعارة في الإسماعيلية اعترافات فتاتي ليل محافظة الإسماعيلية لممارسة الأداب

مواد متعلقة

بـ2.1 مليون جنيه.. الأمن يضبط 500 طربة حشيش فى الإسكنددرية

تحرير 1751 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى

ضبط 5 سيدات يُدرن شبكات للأعمال المنافية للآداب بالإسماعيلية

حادث كورنيش النيل.. الأمن يكشف ملابسات فيديو ضرب قائد سيارة

وزير الداخلية يستقبل وزير الأمن بالبوسنة والهرسك ويبحثان التعاون المشترك

ضبط 13990 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد

الداخلية: مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية

الداخلية: ضبط 147 سلاحا و313 قضية مخدرات وتنفيذ 84604 أحكام خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

"الشيطان شاطر واحنا سمعنا كلامه".. ساقطتان تكشفان تفاصيل استدراج الزبائن

الآن.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

"حاميها حراميها".. اعترافات لص الحدائق: "سرقت الشقة واشتريت عربية بالفلوس"

"شئون الأسرى والمحررين": إسراء الجعابيص ضمن المفرج عنهم الـ150

عاجل.. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلى: بمجرد انتهاء الهدنة ستقوم الكوماندوز و"شايطيت" بعمليات خاصة

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الوادى الجديد يتفقدان مشروعات الجذب السكانى "أبوطرطور" و"بشائر الخير"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

"المزايدون.. وآباء النجاح"

محمد رفعت

مصر فى المواجهة!

جلال حمام

مصر وسيط على قدر المسئولية

خالد حريب

قوافل مصرية..أولها فى رفح وآخرها فى القاهرة

وائل لطفي

خطوة استعد

ماجد حبته

قمة العشرين الافتراضية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية

د هند جاد

المحصنون ضد الوحدة العربية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء