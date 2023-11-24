الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الهلال الأحمر": 80% من المساعدات لغزة مصرية ونستعد لإدخال 200 شاحنة يوميًا

المساعدات
المساعدات

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر في سيناء، إنه منذ بداية  العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الهلال الأحمر يعمل ليلًا ونهارًا بالتنسيق مع كل المؤسسات الشريكة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة. 

 وتابع أن مصر قدمت أكثر من 80% من المساعدات لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن طول الطريق الذي يربط بين مدينة العريش ومدينة رفح يقارب 40 كم وبطول هذا الطريق تصطف الشاحنات على الجانبين من أجل دخول معبر رفح البري. 

وأضاف "زايد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، "عدد شاحنات المساعدات في تزايد بشكل مستمر من 20 شاحنة يوميًا إلى 50 ثم 150، والآن في انتظار إدخال 200 شاحنة يوميًا".

17 شاحنة وقود دخلت قطاع غزة

كما أشار إلى أن 17 شاحنة وقود دخلت قطاع غزة، بالإضافة إلى عدد من سيارات إسعاف، وننتظر دخول سيارات إسعاف أخرى من دول عربية صديقة بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي. 

 

وأكد أن الوضع الصحي في قطاع غزة أصبح شبه معطل خصوصًا في شمال غزة، مشيرًا إلى أن الهلال أدخل آلاف الأطنان من المستلزمات الطبية والغذائية بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، كما دشنت الأردن مستشفى ميدانيًا.

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