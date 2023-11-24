تقارير إعلامية: جيش الاحتلال لم يغادر مستشفى الشفاء

أفادت تقارير إعلامية بأن جيش الاحتلال لم يغادر مستشفى الشفاء، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

واعتقل جيش الاحتلال مدير مستشفى الشفاء في غزة، أمس الخميس، وآخرين في قصف ما لا يقل عن 300 هدف من الجو، ما أسفر عن مقتل العشرات من الفلسطينيين، بينما تم تأجيل الهدنة المتفق عليها لمدة أربعة أيام إلى يوم الجمعة.

وقال زميل له إنه تم اعتقال محمد أبوسلمية ومسعفين آخرين، وسط تقارير تفيد بأن أفرادًا من الجيش الإسرائيلي احتجزوهم أثناء سفرهم مع قافلة إجلاء تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وكان قد أكد جيش الاحتلال أن أبوسلمية تم اعتقاله ونقله إلى جهاز الأمن الداخلي الشاباك لمزيد من الاستجواب، وجاء في التقرير أن مستشفى الشفاء "تحت إدارته المباشرة، كان بمثابة مركز قيادة وسيطرة لحماس" وأن مقاتلي حماس لجأوا إلى المستشفى.