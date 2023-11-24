المفتى يتوجه إلى أوزبكستان للمشاركة فى أعمال المؤتمر الدولى للإدارة الدينية

توجَّه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- صباح اليوم الجمعة، إلى جمهورية أوزبكستان للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الذي سيقام بمناسبة الذكرى الخمسمائة لإنشاء مدرسة مير عرب بمدينة بخارى في 26 نوفمبر الجاري، تحت عنوان: "مكانة بخارى الخالدة في الحضارة الإسلامية"، وذلك بدعوة من الإدارة الدينية لمسلمي أوزبكستان.

ويُلقي مفتي الجمهورية كلمة رئيسية ضمن أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. وتأتي مشاركة المفتي تقديرًا من نظيره الشيخ نور الدين خالق نظر -رئيس الإدارة الدينية لمسلمي أوزبكستان- لمكانته العلمية والفكرية، وإسهاماته الجمة في الحقل الإفتائي وما أنتجه من فكر إنساني مستنير.

يشار إلى أن المؤتمر سيسلِّط الضوء على مكانة بخارى الخالدة في الحضارة الإسلامية، كما يستعرض تاريخ بخارى وحضارتها. ويحضر المؤتمر ممثلون عن الإدارة الدينية لمسلمي أوزبكستان، وعلماء ومفتون وباحثون من مختلف دول العالم، كما يعدُّ المؤتمر فرصةً مهمة للتعرف على تاريخ وحضارة هذه المدينة العريقة، والتأكيد على أهميتها في الحضارة الإسلامية.