المحطات النووية تعلن مد فترة التقديم للوظائف المتاحة بالهيئة

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء مد فترة التقديم للحاصلين على بكالوريوس الهندسة فى التخصصات المطلوبة حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وذكر بيان صادر عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء،منذ قليل، تم نشره عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء فيه: نظرا للإقبال على التقديم فى الإعلان عن الوظائف للحاصلين على بكالوريوس الهندسة فى التخصصات المطلوبة فقد تقرر مد فترة التقديم لتستمر خلال المدة من 24 -11-2023 الى 30-11-2023 مع خريجى كليات العلوم وما يعادلها مع خالص التمنيات للجميع بالتفوق.

وأعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن مجموعة من الوظائف الجديدة التي تحتاجها بعض التخصصات الهندسية والعلمية والإدارية.

وذكر بيان صادر عن الهيئة جاء فيه: تعلن (هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء) عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة بها وفقا لما سيتم الإعلان عنه علما بأن التقديم للوظائف ورفع المستندات وسداد الرسوم يكون إلكترونيا وحصريا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك خلال المواعيد الآتية:

والمستندات المطلوبة للتقديم:

1- ـ صورة المؤهل الدراسى.

2- صورة شهادة ميلاد الرقم القومي.

3- صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعــفــاء منها لـلـذكـور والخدمة العامـة أوالإعفاء منها للإناث.

4- صورة شهادة عضوية النقابة للوظائف الهندسية والعلوم والمحامين.

5- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

6- ـ صورة فوتوغرافية حديثة.

7- صورة من الطابعة التأمينية المؤيدة لمدد الخبرة.



يقوم المستوفون لشروط الشغل بالـتـقدم بعد إتمام الـدفع الإلكترونى عن طريق الموقع مبلغ وقدرة 750 جنيها لوظيفة مديرالإدارة العامة لأمــن الإفراد والمنـشآت، و500 جنيه لباقى الوظائف، ويتم تسجيل البيانات ورفع المستندات المشار إليها بصيغة PDF، على موقع الهيئة الإلكترونى (eg.gov.nppa.www) طبقا للمواعيد الموضحة لكل فئة