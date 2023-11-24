الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس إنبى يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلى مع "أوفا"

أحمد أمين أوفا
أحمد أمين أوفا

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات النادي الأهلي مع أحمد أمين أوفا، مهاجم الفريق البترولي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

ونفى الشريعي، في تصريحات تليفزيونية، دخول الأهلي في مفاوضات مع إنبي بشأن التعاقد مع المهاجم الشاب.

وأضاف: "لا توجد مفاوضات مع أحمد أمين أوفا في الوقت الحالي، ولم يتحدث مع إنبي أي نادٍ، وحال وجود مفاوضات بشأن العودة سيتم العودة إلى تامر مصطفى مدرب الفريق".

وتابع: "عقد جلسة مع إدارة الأهلي من أجل إنهاء أزمة مستحقاتنا في انتقال حمدي فتحي للوكرة القطري".

وأوضح رئيس إنبي " لن يتم بيع محمد حمدي في الدوري المصري نهائيًا، ولن يرحل إلا للاحتراف فقط، ولنا شرط في رحيله للاحتراف بوضع نسبة مشاركة ليتم رؤيته خلال التجربة".

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الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة ميدياما في حضور محمود الخطيب

على صعيد آخر، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء الخميس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما، التي تقام مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وانتظم لاعبو الفريق الدوليون في مران اليوم بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس، واستأنف الفريق مرانه اليوم، والذي حرص خلاله الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة ميدياما.

انبى الاهلى أحمد أمين أوفا دوري نايل 2023 مباراة الأهلي وإنبي

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