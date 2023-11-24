الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"عفيفى": رسائل الرئيس السيسى بشأن غزة وصلت لكل عواصم العالم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي وصلت لكل العواصم وكل المعنيين بالأمر.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن اليوم كان فرصة كبيرة للرد على المغالطات والتشكيك وحالة التربص وإرجاع الأمور لنصابها بشكل واضح أمام الرأي العام المصري أولًا، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي اعتاد أن يتحدث لغة الحقائق والمعلومات، وأن يضع كل الأمور أمام المصريين.

وأكد أن خطاب الرئيس في فاعلية "تحيا مصر وفلسطين"، كان فيها حالة من الوضوح في كيفية إدارة مصر الأزمة من خلال مرونة في التحرك وحزم في القرار،.

وأوضح أن مصر تحدثت بلغة دبلوماسية تدريجية في محاولة للتواصل والاتصال بكل عواصم العالم وكل القادة والزعماء واستقبالهم بالقاهرة، وكانت حركة دبلوماسية دؤوبة على مدار الأيام الماضية، وكانت مؤسسات مصر كلها في حالة طوارئ، وبالتالي وجدنا منظومة متكاملة من العمل الإنساني تمثلت في الدعم غير المسبوق لغزة.

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