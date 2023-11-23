ضبط 5 سيدات يُدرن شبكات للأعمال المنافية للآداب بالإسماعيلية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في استهدفت وكر لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بنظاق محافظة الإسماعيلية.



وأسفرت الحملة عن ضبط (أحد الأشخاص، سيدة) بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لقيام الأول بتسهيل واستغلال الثانية فى الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى ومحاولة الترويج لتلك الأعمال عبر مواقع التواصل الإجتماعى من خلال أرقام هاتفية "محددة".

كما تم ضبط (سيدتين) بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لقيام إحداهن بتسهيل استغلال الثانية فى الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى ومحاولة الترويج لتلك الأعمال عبر مواقع التواصل الإجتماعى من خلال أرقام هاتفية "محددة".

كما تم ضبط سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" لقيامهما بإستيقاف قائدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بغرض التحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيق.