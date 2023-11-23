الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 5 سيدات يُدرن شبكات للأعمال المنافية للآداب بالإسماعيلية

ضبط 5 سيدات
ضبط 5 سيدات

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في استهدفت وكر لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بنظاق محافظة الإسماعيلية.
 

وأسفرت الحملة عن ضبط (أحد الأشخاص، سيدة) بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لقيام الأول بتسهيل واستغلال الثانية فى الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى ومحاولة الترويج لتلك الأعمال عبر مواقع التواصل الإجتماعى من خلال أرقام هاتفية "محددة".

كما تم ضبط (سيدتين) بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لقيام إحداهن بتسهيل استغلال الثانية فى الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى ومحاولة الترويج لتلك الأعمال عبر مواقع التواصل الإجتماعى من خلال أرقام هاتفية "محددة". 

كما تم ضبط سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" لقيامهما بإستيقاف قائدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بغرض التحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيق.

حملة أمنية محافظة الإسماعيلية الاعمال المنافية للآداب الأعمال المنافية الترويج

مواد متعلقة

الداخلية: مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية

الأكثر قراءة

معبر الإحراج.. كيف علق "الباز" على مشهد الشاحنات المصرية لغزة؟

تحليل مضمون.. محمد الباز يقرأ ما بين سطور حديث الرئيس حول "الخط الأحمر"

الدستور تحقق من ألمانيا: لماذا فشل موديست فى انطلاقته مع «المارد الأحمر»؟

ضبط 5 سيدات يُدرن شبكات للأعمال المنافية للآداب بالإسماعيلية

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

خطوة استعد

ماجد حبته

قمة العشرين الافتراضية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية

د هند جاد

المحصنون ضد الوحدة العربية

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

علي سعدة

دور مصر في الأزمة الحالية

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء