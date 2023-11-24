تعد مباريات كرة القدم من الأحداث الرياضية المهمة التي يتابعها ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وهذه المباريات فرصة للترفيه والمتعة، كما أنها تعد وسيلة للتعبير عن الوطنية والروح الرياضية، وتعرض الدستور، مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24-11- 2023 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24-11- 2023 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أفريقيا دور المجموعات

المريخ يواجه شباب بلوزداد، الساعة 15:00 مصر، وتذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports HD 4

القطن يواجه الهلال، الساعة 18:00 مصر، وتذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports HD 4

الوداد يواجه بيترو أتلتيكو، الساعة: 21:00 مصر، وتذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports HD 4

موعد مباراة الأهلي و ميدياما والقنوات الناقلة

يواجه النادي الأهلي نادي ميدياما الغاني، وهي أول مباريات النادي الأهلى في دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وستلعب مباراة الأهلى و ميدياما الغانى يوم السبت الموافق 25 نوفمبر عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل قنوات بى إن سبورتس مباراة الأهلى ضد ميدياما وكل مواجهات مرحلة المجموعات من دورى أبطال أفريقيا، وكذلك قناة أون تايم سبورتس.

مباريات الدوري السعودي (دوري روشن) الجولة 18

أبها يواجه الوحدة ، الساعة 15:00 مصر، وتذاع المباراة عبر قنوات SSC

العدالة يواجه الخليج، الساعة 17:00 مصر، وتذاع المباراة عبر قنوات SSC

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

فولهام يواجه وولفرهامبتون، الساعة 22:00 مصر، وتذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مباريات الدوري الإسباني اليوم

إلتشي يواجه ريال بيتيس، الساعة: 22:00 مصر، وتذاع المباراة عبر قنوات: beIN Sports HD 1

مباريات الدوري الفرنسي يواجه الجولة 25

ليل يواجه بريست، الساعة: 22:00 مصر، وتذاع المباراة عبر قنوات: beIN Sports HD 2

مباريات الدوري الألماني اليوم

ماينتس يواجه بوروسيا مونشنجلادباخ، الساعة: 21:30 مصر، وتذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports HD 3