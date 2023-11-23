استبعاد 3 لاعبين.. كولر يستقر على قائمة الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة ميدياما الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره ميدياما الغاني على ملعب "الأهلي وي السلام" في تمام التاسعة مساء السبت المقبل.

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معلول وطاهر خارج القائمة

وقرر كولر استبعاد الثلاثي طاهر محمد طاهر والتونسي علي معلول والمغربي رضا سليم بسبب الإصابة وعدم الجاهزية الطبية للمشاركة في المباراة.

في المقابل ارتفعت أسهم الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي للعودة إلى قائمة الأهلي مجددا بعد تعافيهما بشكل كامل، ومشاركتهما في المباراة الودية التي أقامها كولر أول أمس بين فريقين من لاعبي الفريق الأول وفريق الشباب.

25 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما

ومن المنتظر أن تضم قائمة الأهلي لمباراة ميدياما الغاني 25 لاعبًا، وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوى ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد هانى وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولى وكريم الدبيس.

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد مجدى أفشة ومروان عطية وكريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وكريم فؤاد وعمرو السولية.

خط الهجوم: محمود كهربا وصلاح محسن وبيرسى تاو وأنتونى موديست.

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة ميدياما

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما، التي تقام مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وانتظم لاعبو الفريق الدوليون في مران اليوم بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية، خلال فترة الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس، واستأنف الفريق مرانه اليوم، والذي حرص خلاله الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة ميدياما.