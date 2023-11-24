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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دعاء وأذكار الصباح الجمعة 24- 11- 2023

أذكار الصباح
أذكار الصباح

دعاء الصباح هو دعاء يقال في الصباح الباكر، وهو من السنن المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء وأذكار الصباح من العبادات التي لها فضل كبير في حياة المسلم.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي دعاء وأذكار الصباح  الجمعة 24- 11- 2023 مكتوب. 

 

دعاء وأذكار الصباح

من دعاء الصباح.. اللهم إني أصبحت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.

اللهم إني أعوذ بك من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، وشر ما بعده.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.

سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي.

اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

 

اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.

 

اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك مخبتا إليك أواها منبيا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري.

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

دعاء لأهل غزة لنصرتهم مكتوب من السنة النبوية

 

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