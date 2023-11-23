وزير دفاع إسرائيل: أولوياتنا القضاء على قادة حماس السياسيين والميدانيين

قال وزير دفاع إسرائيل يوآف جالانت، اليوم الخميس، أولوياتنا القضاء على قادة حماس السياسيين والميدانيين، مشيرا إلى أن القتال في غزة قد يستمر لشهرين آخرين بعد انتهاء الهدنة.

وأضاف أن إسرائيل ستواصل القتال "العنيف" لمدة شهرين على الأقل بعد هدنة "قصيرة".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن الجيش سيستأنف القتال ضد حماس "بكثافة" لمدة شهرين آخرين على الأقل، بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة "القصيرة".

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن جالانت قوله أمام قوات وحدة العمليات الخاصة التابعة للبحرية الإسرائيلية اليوم الخميس: ما سترونه في الأيام المقبلة هو أولًا إطلاق سراح الرهائن. هذه الراحة ستكون قصيرة.

التنظيم الاستعداد والتحقيق

وطلب من القوات "التنظيم والاستعداد والتحقيق وإعادة الإمداد بالأسلحة والاستعداد للمواصلة" خلال وقف إطلاق النار، مضيفًا: سيكون هناك استمرار، لأننا بحاجة إلى استكمال النصر وخلق الزخم للمجموعات التالية من الرهائن، الذين لن يعودوا إلا نتيجة للضغط.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر القتال لمدة شهرين آخرين على الأقل، وفي نيويورك، تمت مقاطعة موكب ميسي لعيد الشكر عندما قامت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين يرتدون بزات مغطاة بدماء مزيفة، الالتصاق بالشارع، وحملوا لافتة كتب عليها "فلسطين حرة" و"الإبادة الجماعية حينها".

كما اقترح وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارهي، وقف التمويل الحكومي لصحيفة هآرتس اليومية، متهمًا بنشر دعاية انهزامية وكاذبة ضد دولة إسرائيل، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

في رسالة إلى سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس، انتقد كارهي صحيفة هآرتس لموقفها التحريري من الحرب، واقترح ألا تدخل الدولة في أي اتفاقيات تجارية جديدة مع الصحيفة، ووقف جميع الإعلانات فيها، ومنع دفع أي مدفوعات مستحقة.. هو كتب:

منذ بداية الحرب، تلقى مكتبي شكاوى عديدة مفادها أن صحيفة هآرتس اتخذت خطًا ضارًا يقوض أهداف الحرب ويضعف الجهد العسكري والصمود المجتمعي.

وتأتي هذه الرسالة بعد تقرير نشرته صحيفة هآرتس، يوم السبت، يفيد بأن مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي اشتبكت مع مسلحين من حماس في مهرجان نوفا الموسيقي في 7 أكتوبر، وأطلقت النار أيضًا على المشاركين في المهرجان.