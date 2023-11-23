الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العاهل الأردني: نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد

الرئيس السيسي والعاهل
الرئيس السيسي والعاهل الأردني

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أكد أنه يقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد.

وأكد العاهل الأردني، أن الموقف الذي عبّر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأكيد رفض تهجير الفلسطينيين عن أرضهم باعتباره خطًا أحمر يجسد موقفنا المشترك وسيخلده التاريخ في سجل مواقف مصر.

وخلال مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين"، قال الرئيس السيسي "إننا دايمًا لينا موقف متعاطف وإنساني، واستقبلنا خلال السنوات الماضية في أعقاب الصراعات داخل المنطقة ملايين من الأشقاء الذين تضرروا ولم نتكلم أبدًا ولم نشتكي أبدًا ولم نطلب دعمًا من أي حد".

وأضاف الرئيس السيسي: "عندنا 9 ملايين من الضيوف، يعني محدش يقدر يزايد علينا لما نقول إننا منقبلش بتهجير قسري للفلسطينيين أو تصفية القضية محدش يقدر يقول إن مصر ملهاش مواقف إنسانية رائعة".

الرئيس عبدالفتاح السيسي القاهرة الإخبارية العاهل الاردني رفض تهجير الفلسطينيين سجل مواقف مصر

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