الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمين "دفاع النواب": الرئيس السيسي نجح في إفساد مخطط إسقاط مصر"

مؤتمر حزب مستقبل
مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم السيسي بالمنيا

قال إبراهيم المصرى، أمين لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مصر أفسدت خطة الغرب لتهجير الفلسطينين وتصفية قضيتهم، فقد تم ممارسة العديد من الضغوط الدولية لقبول مخطط التهجير.

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وأكد أن التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم تؤكد على أهمية دعم المرشح عبد الفتاح السيسي،  في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وشدد أمين لجنة الدفاع والأمن الوطني، خلال مؤتمر حزب مستقبل وطن بالمنيا، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى فى انتخابات 2024، على أهمية المؤتمرات الجماهيرية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي المقبل، ووجه رسالة للرئيس: “كلنا معاك وداعمين لك”.

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وأوضح “المصري” أن الدولة المصرية بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في مواجهة مخططات إسقاط مصر وتسليمها للجماعات الإرهابية".

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حضر المؤتمر النائب محمد نشأت العمدة أمين الحزب بمحافظة المنيا،ووليد عبد القوي أمين التنظيم بالحزب والنائبة الدكتورة امنية رجب أمينة لجنة الصحة بالحزب والنائب مجدي ملك وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والألاف من أهالي محافظة المنيا وأقيم المؤتمر بأرض أستراحة المحافظ القديمة بكورنيش النيل بمدينة المنيا.

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المنيا مؤتمر حزب مستقبل وطن تأييد الرئيس السيسي أمين لجنة الدفاع والأمن الوطني السيسي أفشل مخطط إسقاط مصر

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