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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نشأت العمدة: بيان 3 يوليو حدد مستقبل مصر.. والثورة حماها الجيش

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت العمده

أكد النائب محمد نشأت العمدة عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، أن بيان 3 يوليو كشف للعالم عن أن 30 يونيو هى ثورة شعب حماها الجيش المصري العظيم، وكان في ظهرها للحفاظ على الوطن من الانهيار والحرب الأهلية والتفتت والفوضى وتحقيق مطالب ملايين المصريين الذين نزلوا للشوارع للمناداة بسقوط حكم المرشد والإخوان الإرهابيين.

ووصف نشأت العمدة بيان 3 يوليو 2013 بأنه مكسب كبير للوطن في هذا الوقت، وخارطة طريق حددت مستقبل مصر، بدلًا من حالة الفوضى والارتباك.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن يوم 3 يوليو بعث برسالة للعالم أجمع بقوة وعزيمة الشعب المصري وحقه الراسخ في تقرير مصيره، ومساندة قواته المسلحة الباسلة، وعدم الالتفات إلى الدعاوى والاتهامات البغيضة.

وقال محمد نشأت: بيان 3 يوليو تصدى لمخطط هدم الدولة، وانتشالها من الضياع والتدمير، في التصدي لمخطط إخواني فوضوي غريب على مصر وأهلها.

واختتم نائب الصعيد: ثورة 30 يونيو وإعلان خارطة الطريق في 3 يوليو كان انطلاقة نحو المستقبل والتنمية الشاملة، ومصر تمضي بخطى ثابتة نحو التنمية، وتواصل مسيرة بناء الدولة بلا توقف وراء قيادة مخلصة ومؤمنة بالوطن وتحقيق أهدافه.

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